Adobe wird mit den kommenden Versionen von Lightroom, Lightroom Classic und Adobe Camera Raw (ACR) ein völlig neues Maskierungswerkzeug bringen. Es wählt Objekte, Personen oder andere Motivpartien mit einem Klick aus und erzeugt pixelbasierte Masken. Der Bildbearbeitungs-Profi spart mit den neuen Funktionen Zeit, weniger versierte Anwender kommen zu deutlich besseren Ergebnissen. Adobe wird die neuen Funktionen wohl schon mit den nächsten großen Updates für Lightroom und Photoshop einführen.

Luminar AI kann es bereits, Photoshop auch: Motive oder Bildpartien wie Gesichter, Tiere oder den Himmel auf Knopfdruck auswählen und gezielt bearbeiten. Eine Möglichkeit, die Adobes Raw-Konvertern Lightroom und Camera Raw (ACR) noch fehlt. Noch. Denn jetzt hat Adobe einen ersten Einblick auf das kommende Maskenwerkzeug enthüllt, das mit den nächsten Versionen von Lightroom, Lightroom Classic und Camera Raw kommen wird.

Das neue Maskenwerkzeug integriert Funktionen in den Lightroom- und ACR-Workflow, die bislang Photoshop vorbehalten waren. Dort gibt es bereits seit einiger Zeit Befehle, um beispielsweise Objekte oder den Himmel im Bild automatisch auszuwählen. Außerdem erlaubt es Photoshop mehrere Masken auf vielfältige Weise miteinander zu verrechnen, etwa zu addieren oder die gemeinsame Schnittmenge zu bilden. Zudem ist es in Photoshop schon lange möglich, Masken zu benennen.

Alle diese Möglichkeiten für Masken bringt Adobe nun auch für Lightroom, Lightroom Classic und ACR. Die bereits bestehenden Tools zur selektiven Bearbeitung wie Verlaufs- oder Radialfilter werden durch das neue Masken-Tool ergänzt. Zudem erlaubt das kommende Maskierungswerkzeug in Lightroom & Co. Masken derart zu verfeinern, wie es bislang nur in Photoshop möglich war.

Mit dem kommenden Maskierungs-Tool überarbeitet Adobe zudem die Oberfläche von Lightroom und ACR. Es wird ein neues, zentrales Bedienfeld „Masken“ geben, das auch die bisherigen Werkzeuge zur selektiven Bearbeitung aufnimmt. Adobe wird ferner die Bereichsmasken aufwerten. Sie werden zu vollwertigen Maskierungswerkzeugen mit deutlich mehr Optionen als bisher.