Adobe MAX 2021 – ab sofort kostenlos registrieren!

Endlich ist es wieder soweit: Die diesjährige Adobe MAX 2021 steht in den Startlöchern und ab sofort können sich alle Interessierten kostenlos für die Teilnahme registrieren. Die weltweit größte Kreativkonferenz öffnet vom 26. bis zum 28. Oktober ihre virtuellen Pforten und das auch in diesem Jahr für alle Teilnehmer:innen kostenlos.

Hier ein kleiner Ausblick auf das, was Sie erwartet:

Namhafte Kreative und prominente Redner:innen

Keynotes, MAX-Sneaks und Präsentationen zu den neuesten Innovationen zur Adobe Creative Cloud

Gemeinsame Kreativprojekte und Community-Herausforderungen

Hunderte von Live- und On-Demand-Tutorials für alle Kenntnisstufen

Virtuelle Networking-Möglichkeiten für Kreative aus der ganzen Welt

Freuen Sie sich also auf ein einzigartiges digitales Ereignis mit vielen kreativen Highlights – ganz egal, von wo aus Sie sich zuschalten. Überzeugt? Dann melden Sie sich jetzt kostenlos für das Kreativ-Event des Jahres an und bleiben Sie bis dahin gespannt, welche bahnbrechenden Produktneuheiten, spannenden Programmpunkte und kreativen Köpfe die Adobe MAX in diesem Jahr für Sie bereithält.

Weitere Informationen:

Alle Details zur Adobe MAX 2021 sowie die kostenlose Registrierung finden Sie auf der offiziellen Website.

Auf unserem Blog erfahren Sie außerdem mehr zum diesjährigen Programm.

Weitere Informationen zum Event werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben – einschließlich Einblicken in kommende Produktneuheiten und Sneaks, neuen Programmpunkten, Redner:innen und vielem mehr.