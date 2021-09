TTArtisan stellt mit dem M 90mm f/1,25 ein hochlichtstarkes Porträtobjektiv für Leica M vor. Mit den ebenfalls von TTArtisan angebotenen Adaptern (ca. 40 Euro) lässt es sich an alle gängigen Spiegellosen anschließen. Das TTArtisan M 90mm f/1,25 besteht aus elf Elementen in sieben Gruppen, es ist komplett in Metall gefasst. Das Objektiv ist ab sofort zum Preis von 949 Euro erhältlich.

Pressemitteilung des deutschen Distributors B.I.G.: