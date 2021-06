Canon: kommt als Nächstes ein RF 14-35mm F4 L IS UMS? +++ Plant Fujifilm GFX 50S MKII zum Hammerpreis? +++ Wird Leica M mit EVF noch dieses Jahr enthüllt? +++ Nikon Z: 6 neue Objektive von Viltrox auf dem Weg +++ Panasonic: erhält GH6 On-Sensor-Phasen-AF? +++ Was plant Sony mit dem Sensor IMX554DQC?

Canon könnte bald ein RF 14-35mm F4 L IS UMS bringen – so wabert es durch die Gerüchteküchen. Und wenn Canon schon einmal dabei ist mit den Neuvorstellung, könnte gleich auch noch ein RF 16mm F/2.8 enthüllt werden. Andere Insider wiederum vermuten: auch ein RF 70-400mm FT/5.6-7.1 IS USM wird bei der nächsten Präsentation dabei sein.

Wird die Fujifilm GFX 50S MKII noch günstiger als die GFX 50R? Das jedenfalls glauben die Gerüchteköche von Fujirumors zu wissen – ohne dass diese Kamera bislang überhaupt offiziell bestätigt ist. Die GFX 50R ist bislang die günstigste Kamera in der Mittelformat-Familie von Fujifilm, sie kostet nach wie vor rund 3.500 Euro. Und noch mehr dringt aus der Gerüchteküche: Die GFX 50S MKII soll äußerlich und technisch praktisch identisch mit der GFX 100S sein – bis auf den Sensor natürlich.

Dass eine Leica M mit elektronischem Sucher statt klassischem Messsucher auf dem Weg ist, raunen Insider schon seit geraumer Zeit. Nun erhält das Gerücht neue Nahrung, weil Leica wohlmöglich für den November 2021 ein größeres Event plant. Oder wird im November gar die Leica M11 vorgestellt?

Für Nikon Z stehen offenbar gleich sechs neue AF-Objektive vor der Tür – allerdings von Viltrox. Gesichtet wurden sie kürzlich auf der „China International Photographic Equipment and Technology Fair (China P&E)“ in Peking. Alle Objektive sind Festbrennweiten, drei für Vollformat, die anderen drei für APS-C. Die Kleinbildobjektive weisen Lichtstärke F/1.8 auf, die Brennweiten sind: 24mm, 35mm und 50mm. Die drei Halbformatobjektive kommen mit F/1.4 in den Brennweiten 23mm, 33mm und 56mm.

Von der Panasonic GH6 ist kaum mehr bekannt, als Panasonic Ende Mai offiziell mitgeteilt hat. Seit Kurzem spekulieren die Gerüchteköche: die GH6 könnte einen Bildsensor mit integriertem Phasen-AF bekommen.

Wann bringt Sony endlich die Alpha 7 IV? Fast wöchentlich geistern neue Termine durchs Netz, derzeit ganz heiß gehandelt: im September. Aber fast noch spannender ist die Frage, welchen Sensor wird die Alpha 7IV wohl erhalten? Die Gerüchteköche glauben zu wissen, es wird der IMX554DQC. Dieser Kleinbildsensor löst rund 30 Megapixel auf und ermöglicht eine Bildrate von 36,5 Bilder/s bei 14-Bit Farbtiefe. Wird die Farbtiefe auf 8 Bit reduziert, sind sogar über 60 Bilder/s drin. Ob Sony diesen Super-Sensor wirklich der Alpha 7 IV spendiert? Oder schleicht sich da bereits ganz leise eine Alpha 9 III an?