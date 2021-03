Zuwachs bei erfolgreicher Blitz-Serie:

Rollei bringt ultra-kompakten Studioblitz HS Freeze 2s und neues Softboxen-Sortiment auf den Markt

Hamburg/Norderstedt, 19.03.2021 Bei dem neuen Blitz haben die Fotografie-Profis von Rollei großen Wert auf dessen Kompaktheit gelegt. Mit seinen lediglich 785 Gramm ist der neue HS Freeze 2s dadurch besonders leicht, was den Transport zu Shooting-Locations vereinfacht.

Aber nicht nur sein geringes Gewicht sticht positiv hervor, sondern auch seine Leistung von 200 Wattsekunden, die in neun Blendenstufen verstellbar ist. Auch beinhaltet er verschiedene Blitzmodi (M,TTL) und Synchronisationsmodi (Normal, HSS, Synchronisation auf 1. / 2. Verschlussvorhang, Freeze).

Der neue mobile Studioblitz überzeugt mit TTL, HSS und Freeze und richtet sich vor allen Dingen an Profi-Fotografen, die hochwertige Aufnahmen on Location oder im Studio machen möchten – aber auch an jeden, der tageslichtähnliches Licht benötigt. Der Blitz verfügt dabei über eine Farbtemperatur von 5.500 Kelvin (M, TTL).

Der HS Freeze 2s kommt mit einer Abbrennzeit von bis zu 1/20.000 Sekunden im Freeze-Modus sowie einer Recycling-Time von maximal 1,3 Sekunden. Außerdem verfügt er über einen Sync-Anschluss, EasyCap und Delay sowie die Möglichkeit, ein Firmware-Upgrade aufzuspielen. Seine 32 Kanäle lassen sich dabei in 16 Gruppen einteilen, sodass voreingestellte Licht-Setups kein Problem darstellen. Auch über ein LED-Einstelllicht mit 5 Watt verfügt der Blitz, der sich mithilfe eines integrierten Funkempfängers triggern lässt und über eine Reichweite von 100 Metern verfügt. Aber auch seine vielfältige Kamera-Kompatibilität zeichnet ihn aus.

Strom bekommt der Blitz entweder durch seinen Lithium-Ionen-Akku – der mehr als 450 Auslösungen ermöglicht – oder durch das separat erhältliche Netzteil.

Das kompakte Gehäuse verfügt über einen Anschluss für Freeze-2s-Lichtformer. Mit dem praktischen Bowens-S-type-Adapter ergeben sich zahlreiche weitere Möglichkeiten, Lichtformer mit Bowens-Anschluss zu nutzen. Der HS Freeze 2s ist ab sofort zum Einführungspreis von 249 € (UVP 349 €) unter https://www.rollei.de/hs-freeze-2s.

Auch eine neue Softboxen-Serie mit dem Namen Klick-Softboxen sind verfügbar!

Die Softbox ist das ideale Akzentlicht bei Mode-, Porträt- und Fashion-Aufnahmen, wobei der Aufbau absolut leicht ist. Denn die Lichtformer, die jeweils auch als Striplights, Softboxen, Beauty-Dish oder auch Octaboxen verfügbar sind, besitzen einen praktischen Klick-Mechanismus. Stäbe spannen bis sie einrasten, montieren – fertig!

Weiches, kontrastreiches Licht mit härteren Schatten kommt von der silbernen Innenseite des Lichtformers. Gestreutes Licht gibt es mit den lichtdurchlässigen Diffusoren, die leicht an die Softbox zu montieren sind. Der Innendiffusor verringert die Entstehung eines helleren Lichtbereichs in der Bildmitte (Hotspot). Der Außendiffusor erzeugt eine vergrößerte Leuchtfläche und fächert das Licht weiter auf. Für eine präzise Ausleuchtung des gewünschten Motives liegt ein Grid dem Lieferumfang jeder Softbox bei. Mit ihren Bowens-S-type-Bajonett passen die neuen Lichtformer an viele Studioblitze, Akku-Studioblitze und LED-Dauerlichter. Für die perfekte Ausrichtung der Lichtformer ist der Speedring dabei um 360 Grad drehbar.

Die neue Serie ist ab sofort in verschiedenen Maßen, preislich beginnend bei 44,99 €, erhältlich. Eine genaue Auflistung finden Sie in den technischen Daten oder im Shop unter folgendem Link: https://www.rollei.de/softboxen.