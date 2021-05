Panasonic kündigt heute die Entwicklung der Lumix GH6 an, die noch im Laufe des Jahres auf den Markt kommen soll. Sie wird einen neuen MFT-Sensor erhalten und zukünftig das Top-Modell der Lumix G-Serie bilden. Mit der GH5 II präsentiert Panasonic heute ferner eine verbesserte Version des aktuellen Spitzenmodells, ab Juni wird sie erhältlich sein. Zudem gibt Panasonic die Entwicklung des lichtstarken Zooms Leica DG 25-50mm F1.7 bekannt. Für die G9 und GH5S stellt Panasonic umfangreiche Firmware-Updates in Aussicht.

Gut vier Jahre ist es her, dass Panasonic sein MFT-Spitzenmodell Lumix GH5 präsentiert hat. Jetzt steht mit der GH6 deren Nachfolgerin in den Startlöchern, Panasonic verspricht das neue Top-Modell noch für Ende des Jahres. Doch zuvor kommt mit der Lumix GH5 II noch einmal ein Upgrade. Die GH5 II soll Juni 2021 für rund 1700 Euro erhältlich sein, photoscala stellt die Lumix GH5 II hier ausführlich vor. Zudem kündigt Panasonic heute umfangreiche Firmware-Updates für die Lumix-Modelle GH5S, G9 und G110 an – mehr dazu in diesem Beitrag .

Panasonic entwickelt GH6 und Leica DG 25-50mm F1.7

Panasonic bestätigt heute, dass das kommende MFT-Spitzenmodell GH6 auf dem Weg ist und noch dieses Jahr erscheinen soll. Mit detaillierten Informationen hält sich das Unternehmen jedoch zurück. Nur so viel ist derzeit bekannt: Die GH6 soll das kommende Video-Flaggschiff werden mit einer Auflösung von bis zu 4K 120p oder 5,7 K 60p. Ausgestattet wird sie mit einem neuen Sensor sowie einem neuen Prozessor. Erste Symboldarstellungen deuten darauf hin, dass das Gehäuse der GH6 weitgehend dem der GH5 entspricht.

Eine Abbildung des ebenfalls heute angekündigten Objektivs Leica DG 25-50mm F1.7 hat Panasonic heute zur Veröffentlichung freigegeben. Es weist dieselbe Lichtstärke, Bildqualität, Größe und Bedienbarkeit wie das bereits erhältliche Leica DG Vario-Summilux 10-25mm / F1.7 ASPH. auf. Preis und Verfügbarkeit des neuen Objektivs nennt Panasonic derzeit nicht.

Pressemitteilung von Panasonic Deutschland: