Fujifilm verwandelt einige seiner Systemkameras mit der Windows-Software X Webcam in ein Aufnahmegerät für optimale Videokonferenzen. Die Vorteile gegenüber billigen Webcams oder Frontkameras in Smartgeräten: Der Bildausschnitt lässt sich per Zoom anpassen, Objektive mit großer Blende sorgen für einen unscharfen Hintergrund. Und mit den Filmsimulations-Modi der Fujifilm-Kameras lässt sich das Videobild bei Bedarf kreativ verändern. Pressemitteilung von Fujifilm Deutschland: