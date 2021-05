Datacolor mit Online-Kursen zum Farbmanagement +++ FotoPremio: Papierbilder per WhatsApp bestellen +++ Fujifilm instax mini 40 vorgestellt +++ MPB jetzt auch in Deutschland +++ Olympus startet Sommer Cashback +++ Photo Anonymizer entfernt EXIF-Daten +++ Sigma fp jetzt mit Sofortrabatt

Datacolor lädt in Kooperation mit der Canon Academy zu einer kostenlosen Webinar-Serie zum Thema Farbmanagement ein. Die kostenfreien Online-Seminare richten sich an alle Fotoenthusiasten. Das Themenspektrum reicht von der Wiedergabe der korrekten Farben von der Aufnahme bis hin zur Ausgabe auf dem heimischen Fotodrucker oder beim Druckdienstleister. Canon Academy-Trainer Dirk Böttger und Datacolor-Experte Boris Bergmann führen an drei Abenden im Mai verständlich und praxisorientiert durch die drei großen Themenkomplexe des Farbmanagements: Kamerakalibrierung, Monitorkalibrierung sowie Druckerprofilierung. Los geht’s bereits am heutigen Dienstag (4. Mai) mit „Monitorkalibrierung“. Eine Woche später folgt dann „Kamerakalibrierung“ (11. Mai), „Druckerprofilierung“ steht am 25. Mai auf dem Plan. Die Webinare dauern ca. eine Stunde und beginnen um 19:00 Uhr. Weitere Informationen und Anmeldung auf der Webseite von Datacolor.

FotoPremio bietet einen schnellen und unkomplizierten Bestellservice für Papierbilder via WhatsApp und nimmt damit unverkennbar Smartphone-Fotografen ins Visier. Angeboten werden vier Bildformate mit einer kürzesten Seite zwischen neun und 13 Zentimeter. Die längere Seite wird entsprechend dem Originalformat der Aufnahme angepasst, FotoPremio verspricht, nichts abzuschneiden. An den Printservice übertragen werden die Daten via WhatsApp, bezahlt wird via Paypal oder Klarna. Ein Abzug kostet je nach Größe und Papierqualität 15 Cent, hinzu kommen 1,95 Euro Versandgebühren. Weitere Informationen gibt es hier bei FotoPremio.

Fujifilm bringt die instax mini 40, eine neue Sofortbildkamera, die mit ihrem modischen Retro-Style gezielt „männliche Käufer und die Generation Z“ ansprechen möchte. Technisch ist sie eng verwandt mit der Instax mini 11, erhält auch deren automatischer Belichtungssteuerung. Die neue instax mini 40 ist bereits für knapp 100 Euro erhältlich.

MPB, die Online-Plattform für gebrauchtes Foto- und Videoequipment, eröffnet eine neue Niederlassung in Berlin. Damit soll es für deutsche und europäische Kunden noch einfacher werden, gebrauchtes Foto- und Video-Equipment zu erwerben oder loszuschlagen. Wie schon an den bisherigen Standorten Brighton (UK) und New York City (USA), wird jeder Artikel vor dem Weiterverkauf von Experten und Expertinnen geprüft. MPB verspricht, dass mit dem neuen Standort Berlin „die kostenlose Abholung und der Versand bei Inzahlungnahme für deutsche und europäische Kund*innen jetzt noch schneller“ erfolgt. Weitere Informationenbei MPB Deutschland.

Olympus startet die Rabattaktion „Sommer Cashback“ mit bis zu 200 Euro Rabatt oder kostenlosem MC‑14 Telekonverter. Den Telekonverter legt Olympusbis zum 31. Mai kostenlos zum ED 40-150mm F2.8 PRO dazu. Cashback gibt es, wenn eine der folgenden Kameras bis zu 15. Juli 2015 erworben wird: OM-D E-M1 Mark III (200 Euro), OM-D E-M5 Mark III (150 Euro), OM-D E-M1X (100 Euro) und OM-D E-M10 Mark IV (75 Euro). Weitere Informationen unter: bonus.olympus.eu.

Photo Anonymizer ist eine neue GratisSoftware, die Metadaten aus den Bilddateien entfernt. Das können zum einen GPS-Koordinaten sein, zum anderen auch EXIF-Daten, die Aufschluss über Kamera-Typ und -Einstellungen geben. Kleiner Haken: Photo Anonymizer gibt es nur für Windows, nicht für Mac. Weitere Informationen und Download-Möglichkeit auf der Webseite des Herstellers Acomp Software.

Bei Sigma gibt’s einen Sofortrabatt, und zwar 105 Euro bei beim Kauf einer Sigma fp und sogar 250 Euro für die Sigma fp im Kit mit dem 45mm F2.8 DG DN | Contemporary. Der Werksrabatt wird direkt an der Kasse abgezogen, die Aktion läuft noch bis zum 31. Mai.