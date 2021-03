SIGMA kündigt die „SIGMA fp L“ an, die weltweit kleinste und leichteste* spiegellose Wechselobjektiv-Kamera mit einem ca. 61 Megapixel Vollformat-Bildsensor

Die SIGMA Corporation (CEO: Kazuto Yamaki) freut sich, die Markteinführung der „SIGMA fp L“ ankündigen zu können. Sie ist das neue Mitglied der SIGMA fp-Serie, der weltweit kleinsten und leichtesten* digitalen spiegellosen Wechselobjektiv-Vollformatkameraserie. Die fp L verfügt über einen Vollformat-Bayer-Sensor mit ca. 61 effektiven Megapixeln. Dank diesem 61MP-Bildsensor bietet sie ein außergewöhnliches Auflösungsvermögen und bleibt dabei dennoch den Entwicklungskonzepten der SIGMA fp treu – die „weltweit kleinste und leichteste Vollformatkamera zum Einstecken“ zu sein, sowie ein „reibungsloses Umschalten zwischen dem Foto- und Cine- Modus“ zu ermöglichen und nicht zuletzt die „hervorragende Anpassungs- und Wandlungsfähigkeit“ zu bieten. Durch ein Crop-Zoom, der die Vorteile der hohen Pixelanzahl nutzt, bietet diese Kamera den Nutzern eine Bildqualität und einen kreativen Spielraum, der nur mit einer hochauflösenden Kamera möglich ist. Mit einer Vielzahl an neuen Funktionen und neuem Zubehör gestalten sich Aufnahmen noch einfacher. Hierzu gehören z. B. der Hybrid-Autofokus (AF), der Kontrast- und Phasenerkennung kombiniert, sowie das Aufladen über USB, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Ein neuer optionaler elektronischer Sucher, EVF-11, wird zeitgleich mit der Markteinführung der Kamera erhältlich sein. Mit der neuen SIGMA fp L bietet SIGMA Ihnen eine weitere Option innerhalb der fp-Serie, Aufnahmen nur mit den Funktionen zu erstellen, die Sie wirklich brauchen – nicht mehr und nicht weniger.

*Stand März 2021, von SIGMA

SIGMA fp-Entwicklungskonzepte und die drei wichtigsten Merkmale

In seinem Bestreben, die Herstellermeinung zu kamerazentrischen Hierarchien aufzubrechen, hinterfragt SIGMA, was den tatsächlichen Wert einer Kamera ausmacht. Was ist für Fotografen unverzichtbar? Wie kann man eine Kamera herstellen, die nicht bloß die Anforderungen erfüllt, sondern mehr Erfüllung und Spaß bietet? Durch das Stellen dieser Fragen wurde die SIGMA fp ins Leben gerufen. Eine benutzerorientierte Kamera, die unendlich flexibel und wandlungsfähig ist. Eine Kamera für Menschen, die wissen, was sie fotografieren und was sie erschaffen möchten. Eine solche Kamera Wirklichkeit werden zu lassen, hängt von drei wichtigen Faktoren ab, die das Wesen der SIGMA fp-Serie ausmachen.

Eine transportable, einfach einzusteckende Vollformatkamera

Klein in der Größe, riesig in Qualität.

Perfekt, um sie überall hin mitzunehmen.

Die SIGMA fp: die weltweit kleinste und leichteste* spiegellose Vollformatkamera, die Sie jederzeit überall hin mitnehmen können.

Wandlungsfähig

Von Vintage-Objektiven über moderne Gadgets bis hin zu professionellem Filmzubehör. Das Erschaffen seines eigenen Stils war noch nie so einfach.

Passen Sie die fp genau nach Ihrem Geschmack an und stimmen Sie sie exakt daraufhin ab, was Sie machen möchten.

Einfache Umschaltung

Fangen Sie Ihre besten Momente ein.

Foto oder Video? Sie entscheiden.

Wechseln Sie den Aufnahmemodus mit nur einem kleinen Schalter. Halten Sie den Moment fest, egal ob als Foto oder Video. Hinweg über die Grenzen von Stil oder Genre.

Die neue fp L macht die fp zu einer zweiköpfigen Familie

Die fp, das Konzeptmodell der Serie, bekommt nun Zuwachs mit der fp L, die enorm von einer hohen Auflösung profitiert und aus der weltweit kleinsten und leichtesten Vollformatkamera zum Einstecken eine Produktlinie macht.

Eine große Leinwand für große Momente.

fp L

Hintergrundbeleuchteter 35mm-Vollformat-Bayer-Sensor mit ca.61 effektiven Megapixeln

Kontrasterkennung-Autofokus + Phasenerkennung-Autofokus

Unterstützt USB-Stromversorgung

Eine kleine Kamera für die große Freiheit.

fp

Hintergrundbeleuchteter 35mm-Vollformat-Bayer-Sensor mit ca. 24,6 effektiven Megapixeln

Kontrast-Autofokus

Die originale „weltweit kleinste und leichteste spiegellose Vollformat-Kamera“

Wichtige Eigenschaften der fp L [Die vier neuen Eigenschaften der SIGMA fp L]

1) 61 Megapixel

Die höchste Auflösung, die jemals von SIGMA präsentiert wurde. Wir haben unser Wissen im Bereich Bildverarbeitungs-Technologie von Foveon- Sensoren genutzt. Die sehr hohe Auflösung der SIGMA fp L kann Ihre Fantasie beflügeln und der Tiefpassfilter, leistet einen weiteren Beitrag zur optischen Leistung.

Die SIGMA fp L verfügt über einen Bayer-Sensor mit ca. 61 effektiven Megapixeln, also mehr als bei jeder anderen SIGMA-Kamera zuvor. Dank der besonders hohen Megapixelzahl und SIGMAs Erfahrung aus der Entwicklung von Kameras mit einem Foveon-Sensor, der sowohl für sein außergewöhnliches Auflösungsvermögen als auch für seinen nuancierten Farbverlauf aufgrund der einzigartigen Natur des X3-Sensors bekannt ist, kann die Kamera neben Bildern mit feinen Details auch gestochen scharfe und farbenreiche Bilder wiedergeben. Der Foveon-Sensor ist zudem bekannt für seine Bildqualität, die im Prinzip frei von Farbartefakten ist. Er war mit der Grund für die Entscheidung, dass die fp L einen Tiefpassfilter besitzen soll, um Moirés auf ein Minimum zu reduzieren. Die Verwendung eines Tiefpassfilters war eine sinnvolle Entscheidung für eine Kamera mit einer so hohen Megapixelzahl wie der SIGMA fp L.

2) Crop-Zoom

Höhere Auflösung. Größere Freiheit.

Jede Aufnahme voller Potenzial.

Eine hohe Megapixelzahl bedeutet, dass Bilder auch mit besonders hohem Zoom- oder Crop-Faktor aufgenommen werden können. Das war ein Aspekt einer hochauflösenden Kamera, der SIGMA dazu veranlasste, die fp L mit einer Crop-Zoom-Funktion auszustatten, die sowohl im Foto- als auch im Cine-Modus anwendbar ist. Dank der besonders hohen Megapixelzahl (ca. 61 effektive Megapixel) kann die fp L sogar bei maximalem 5x-Zoom in Full-HD-Qualität Bilder aufnehmen. Da das Croppen ohne digitale Verstärkung erfolgt, leidet auch nicht die Bildqualität. Um die Funktion intuitiver zu verwenden, können Sie zum Zoomen auf dem LCD-Touchscreen das Bild mit zwei Fingern zusammen- und auseinanderziehen.

3) Hybrid-Autofocus

Verpassen Sie niemals den Moment.

Neben einem äußerst präzisen Kontrast-AF verfügt die SIGMA fp L über einen schnellen Phasen-AF auf Sensorebene. Mit diesem Hybrid-AF kommen die Benutzer in den Genuss eines reibungslosen Autofokus, der hochpräzise, schnell und hervorragend für die Verfolgung eines sich bewegenden Motivs geeignet ist – egal ob bei der Aufnahme von Fotos oder Videos.

4) Unbegrenzte Stromversorgung

Viele Stunden unkomplizierte USB-Kabel-Stromversorgung.

Die SIGMA fp L unterstützt das Aufladen über USB bei eingeschalteter Kamera. Sie können ohne Unterbrechung aufnehmen, während Sie die Kamera über einen mobilen Akku laden – ob im Freien oder überall dort, wo es keine Steckdose gibt. Bei der Verwendung als Webcam können Sie die fp L über USB an einen PC anschließen. Sie fungiert dann als Audio-Video- Eingabegerät, während sie über den PC mit Strom versorgt wird. Sie können Ihre Kamera also für viele Stunden verwenden, ohne sich Sorgen zu machen, dass der Akku nicht hält.

Zubehör und neue Funktionen für die gesamte fp-Serie

Zubehör und neue Funktionen, die für sowohl die SIGMA fp L und die SIGMA fp erhältlich sein werden*

*Für die SIGMA fp voraussichtlich über ein Firmware-Update zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar.

1) Externer elektronischer Sucher

Ein Zubehör, auf das Sie gewartet haben.

Der externe elektronische Sucher EVF-11 (optional) wurde exklusiv für die Verwendung mit der SIGMA fp-Serie konzipiert. Mit seinem 0,5-Zoll-OLED-Display mit ca. 3,68 Millionen Pixeln gibt dieser hochauflösende Sucher mit hoher Luminanz Benutzern das Gefühl, noch tiefer in ihr Motiv einzutauchen und macht das Fotografieren zu einem angenehmeren Erlebnis.

Speziell konzipiertes Zubehör:

https://www.sigma-global.com/en/accessories/evf-11/

2) Speichern/Laden der Einstellungen ist einfacher als jemals zuvor

Sie möchten Ihre Arbeit teilen? Dann teilen Sie sie.

Bei der fp L können Sie jetzt eine benutzerdefinierte Kameraeinstellung speichern. Gespeicherte Einstellungen können als QR-Code-Datei gespeichert werden, so dass Sie viele individuelle Einstellungen schnell laden können. So können Benutzer auf neue, spielerische Weise benutzerdefinierte Einstellungen, die sie anderen empfehlen möchten, teilen, indem sie QR-Codes mit anderen Benutzern oder in den sozialen Medien teilen.

*QR Code ist eine registrierte Marke der Denso Wave Inc.

3) Powder Blue und Duotone

Neue Farben. Neue Abenteuer.

Powder Blue ist ein Farbmodus mit einer hellen, heiteren Stimmung in einem frischen Blauton. Duotone verwandelt die Farben eines Bildes in einen beindruckenden zweifarbigen Farbverlauf. Durch die Ergänzung dieser zwei neuen Modi zu SIGMAs bereits umfangreicher Auswahl an Farbmodi bei der fp-Serie stehen jetzt insgesamt 15 Farbmodi zur Auswahl. Sie bringen auf jeden Fall eine größere Bandbreite und mehr Freiheit in Ihre Fotos und Videos mit der fp-Serie.

Wichtige Funktionen und Merkmale für verschiedene Anwendungen

Wie ist die Situation? Wer nutzt die Kamera? Die SIGMA fp L ist flexible und wandlungsfähig, um sich auf die Situationen, die der Fotograf und Cineast möchte, einzustellen.

1) Eine Kamera zum Fotografieren von atemberaubenden Bildern

Hintergrundbeleuchteter 35mm-Vollformat-Bayer-Sensor mit ca. 61 effektiven Megapixeln mit der Unterstützung für einen Phasenerkennungs-AF auf Sensorebene

15 Farbmodi stehen zur Auswahl: Zwei zusätzliche Modi sind neu dazugekommen*

Speichern und Laden von Einstellungen*

Sanfter Autofokus: Hybrid-AF

Externer elektronsicher Sucher EVF-11 (optional)*

*Für die SIGMA fp voraussichtlich über ein Firmware-Update zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar.

2) Webcam für eine hochwertige Bildkommunikation

Verwandeln Sie die SIGMA fp einfach via USB-C-Kabel in eine Webcam: Die SIGMA fp- Serie unterstützt die USB-Videogerät-Klasse. Schließen Sie einfach die Kamera über USB an einen PC an und senden Sie Audio- und Videodaten. Ihre Kamera dient dann als Webcam.

Unterstützt das Aufladen über USB bei eingeschalteter Kamera: Fungiert als Audio- und Video-Eingabegerät, während die Kamera gleichzeitig über den PC mit Strom versorgt wird*. Streamen Sie so lange, wie Sie möchten.

*Abhängig von der Stromversorgungskapazität des PCs.

Hybrid-AF: Verfolgt Ihr Motiv sanft und hält es konstant fokussiert, auch beim Online- Streamen

Speichern und Laden von Einstellungen*: Laden Sie schnell eine Webcam-Einstellung per QR-Code

Ändern Sie die Kameraeinstellungen auch während einer Verbindung: Belichtungskorrektur; Verschlusszeit; ISO-Empfindlichkeit; Farbmodus; Weißabgleich

15 Farbmodi stehen zur Auswahl*: Erstellen Sie ein Streaming-Video, das Ihren Vorstellungen entspricht

*Für die SIGMA fp voraussichtlich über ein Firmware-Update zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar.

3) Ein Kraftpaket einer Cine-Kamera

Unterstützt3RAW-Datei-Formate

Unterstützt die Kamerasteuerung mit einem Gimbal

Hybrid-AF: Unterstützt Aufnahmen mit einem Gimbal und den „Eine-Person-Betrieb“

Unterstützt verschiedene Frame-Rates*: Unterstützt Frame-Rates, die üblicherweise bei Filmaufnahmen verwendet werden

Speicher und Lade Einstellungen*: Perfekt für das Teilen von Kameraeinstellungen bei einer Aufnahme mit mehreren Kameras

*Für die SIGMA fp voraussichtlich über ein Firmware-Update zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar.

4) Director’s-Viewfinder ist das unverzichtbare Werkzeug für einen Regisseur

Director’s-Viewfinder*: Simuliert den Aufnahmebereich der Filmkameras der großen Hersteller

Frame-Guide*: Unterstützt benutzerdefinierte Rahmenlinien

AuswahlvonexternenSuchern*:AuswahlanelektronischenundoptischenSuchern

Screenshot*: Erfassen Sie das, was auf Ihrem Bildschirm angezeigt wird, in einem Bild

Speicher und Lade Einstellungen*: Speichern Sie komplizierte Einstellungen per QR-Code als Batch, um sie bei Bedarf zu speichern oder zu laden

*Für die SIGMA fp voraussichtlich über ein Firmware-Update zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar.