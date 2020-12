Die myNikon Days 2020 konnten Ende November nur virtuell stattfinden. Nikon hat die Veranstaltung aufgezeichnet, mit 18 Stunden Liveprogramm und weiteren 20 Stunden Workshops, Fotoshootings, Interviews und mehr. Diese Inhalte stellt Nikon nun allen Interessierten kostenlos zur Verfügung – bis zum 15. Januar 2021.

Interessierte finden die Inhalte der myNikon Days 2020 in der Videothek von Nikon Deutschland. Die eigentlich kostenpflichtigen Premium-Inhalte lassen sich mit dem Code HAPPYHOLIDAYS kostenlos freischalten – bis zum 15. Januar.

Außerdem kündigt Nikon für den Januar 2021 vier neue Zoom-Sessions zu diesen Themen an:

Freitag, 15. Januar 2021, 19:00 – 20:30 Uhr:

Produktberatung: Welche Z?

Sonntag, 17. Januar 2021, 15:00 – 16:30 Uhr:

Quick-Start Nikon Z 6 / Z 7

Samstag, 23. Januar 2021, 12:00 – 13:30 Uhr:

Quick-Start Nikon Workflow

Samstag, 23. Januar 2021, 15:00 – 16:30 Uhr:

Produktberatung: Funktionsvergleich ML vs. DSLR

Interessierte melden sich für die Zoom-Sessions auf www.mynikon.de an und wählen unter „myNikon Days 2020“ in der Rubrik „ZOOM-Sessions“ die für sie interessanten Veranstaltungen aus. Nikon bittet darum, sich nur für die Live-Sessions anzumelden, an denen man auch wirklich teilnehmen wird.