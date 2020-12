Möglich macht es der massive Einsatz von künstlicher Intelligenz. Dank ihr kann Luminar AI den Inhalt von Fotos erkennen und passen dazu Optimierungsvorschläge liefern. So sollen auch Novizen in Sachen Bildbearbeitung schnell und bequem Bilder erhalten, die deutlich besser wirken als die ursprüngliche Aufnahme.

Doch kann das gutgehen? Bringen die automatische Schnelldiagnose und die davon abgeleitete Standard-Therapie wirklich bessere Fotos hervor? Oder entstehen so bessere Abziehbilder, die die Gestaltungsfreiheiten eines Fotografen gnadenlos wegtherapieren?

Was künstliche Intelligenz in Luminar AI leistet

Den Schlüssel zu vollautomatischen Optimierungsvorschlägen bilden in Luminar AI Vorlagen (Templates). Sie gab es auch schon in früheren Versionen von Luminar. Neu ist jetzt jedoch, dass Luminar AI nach einem Klick auf „Vorlagen“ besonders prominent Voreinstellungen präsentiert, die zum Bildinhalt passen. So schlägt die Software zu einem Outdoor-Porträt unter anderem die Vorlagen-Sammlung „das Wesentliche“ für „elegante Portraitaufnahmen“ vor. Aber auch Zusammenstellungen für Monochrom-Umsetzungen oder besonders effektvolle Bearbeitungen können sich in der Vorschlagsliste befinden.

Die Vorlagen hat Skylum teils etwas blumig benannt. Doch sollten Ihnen Bezeichnungen wie „Rembrandt“ oder „Fashionista“ nichts sagen, ist das kein Beinbruch. Ein Klick auf die entsprechende Miniatur genügt, und Sie sehen deren Auswirkung auf Ihr Bild.

Im ersten Test bei photoscala hat Luminar AI Motive und Inhalte einiger Dutzend Fotos sehr sicher erkannt. Bei den prominent präsentierten Verbesserungsvorschlägen hat die Software allerdings nicht in jedem Fall überzeugt. Das mag auch an den etwas eigenartigen Zusammenstellungen der Vorlagen-Sammlung liegen. So finden sich etwa weitere und durchaus wichtige Vorlagen zur Porträt-Optimierung in der Sammlung „Nahaufnahmen“.

Bei der Diagnose unserer Testbilder lag Luminar AI fast immer richtig. Die automatischen Therapievorschläge haben dagegen bisweilen nicht ganz ins Schwarze getroffen. Das ist jedoch kein wirkliches Problem: Sie können jederzeit aus der umfangreichen Liste eine Vorlage ganz nach Ihrer Wahl nehmen.

Auch die Dosierung, also die Stärke der Optimierungen und Effekte, lässt sich in Luminar AI punktgenau anpassen. Zum einen global, mit einem Regler rechts unten im Arbeitsbereich Vorlagen. Und dann sind die Vorlagen ja nichts anderes als ein Set an Einstellungen im „Bearbeiten“-Bereich von Luminar – und die können Sie natürlich jederzeit ändern.

Vielfältige Eingriffsmöglichkeiten

Wie gesagt: Die künstliche Intelligenz in Luminar AI macht lediglich Vorschläge. Man kann sie komplett ignorieren, indem man ein Bild aus der Bibliothek gleich in den „Bearbeiten“-Bereich schickt. Oder eben die Vorgaben unten „Bearbeiten“ an die eigenen Vorstellungen anpassen. Kleiner Tipp: Einstellungen, die von einer Vorlage geändert wurden, markiert Luminar AI im „Bearbeiten“-Bereich mit einem kleinen Punkt.

Anwendern von Luminar 4 dürfte der „Bearbeiten“-Bereich in Luminar AI vertraut vorkommen – vieles hier gab es bereits in der Vorgängerversion. Dort fanden sich auch schon Funktionen mit künstlicher Intelligenz, etwa Sky AI oder Face AI.

In Luminar AI hat Skylum weitere KI-basierte Funktionen eingeführt und bestehende erweitert. Ganz neu ist zum Beispiel „Bildaufbau AI“. Die Funktion richtet ein schief aufgenommenes Bild gerade und schneidet es gleichzeitig gemäß der Drittel-Regel zu. Das funktioniert verblüffend gut – schade nur, dass vom Quer- ins Hochformat (oder umgekehrt) beschnittene Fotos von der Automatik ignoriert werden.

Ebenfalls neu ist „Argumented Sky AI“, eine Funktion, die beliebige Objekte in den Himmel oder ganz allgemein in den Bildhintergrund platziert. Bei dem einen oder anderen mag diese Funktion Stirnrunzeln hervorrufen, Spaß macht sie allemal. Skylum liefert bereits eine Auswahl an Objekten mit, eigene lassen sich ebenso gut verwenden.

Insgesamt haben die Bearbeitungsfunktionen von Luminar im ersten Test einen guten Eindruck hinterlassen, die Ergebnisse können meist überzeugen. Der Weg dahin ist allerdings manchmal recht lang, Luminar AI arbeitet insbesondere bei großen Bilddateien gemächlicher als etwa von Photoshop oder Apple Foto gewohnt. Immerhin signalisiert die Software, dass sie beschäftigt ist – nicht mit einem Fortschrittsbalken, aber mit einer Farbanimation im Schriftzug links oben.

Funktionen für ambitionierte Bildbearbeiter

Bei der Neuvorstellung von Luminar AI hat Skylum in erster Linie die KI-basierten Funktionen und Automatiken hervorgehoben. Aber es gibt weiterhin ganz klassische Bearbeitungsmöglichkeiten. Dazu zählt auch, dass sich praktisch alle Funktionen per Maske auf ausgewählte Bildbereiche beschränken lassen.

Eigene Einstellungen können Sie übrigens als neue Vorgaben speichern – Sie sind also durchaus nicht nur auf die mitgelieferten Vorgaben beschränkt. Zudem gibt es eine Funktion, mit der sich individuelle Einstellungen für ein Bild komfortabel auf weitere Fotos übertragen lassen.

Gestrichen hat Skylum in Luminar AI Ebenen. Die Mehrheit der Bildbearbeiter wird es verschmerzen können, zumal Texturüberlagerungen weiterhin möglich sind. Für anspruchsvolle Pixelschubser bleibt zudem die Option, Luminar AI als Smart-Filter in Photoshop anzuwenden. Auch in Lightroom und Apple Foto lässt sich Luminar AI als Plugin aufrufen.

Unterm Strich

Luminar AI ist eines dieser Mittelchen, das jeder Bildbearbeiter in seiner Hausapotheke haben sollte. Die gebotenen Funktionen wirken, bei der Problemanalyse liefert die künstliche Intelligenz der Fotosoftware verblüffend treffende Vorschläge ab. Dass der eine oder andere Therapievorschlag von Luminar AI etwas übers Ziel hinausschießt, sollte der Software nicht zu sehr angekreidet werden – schließlich lässt sich alles von Hand nachjustieren und punktgenau dosieren.

Was die KI von Luminar AI bislang schon leistet, ist eindrucksvoll. Aber das ist sicherlich erst der Anfang. Angekündigt sind bereits Sky AI 2.0 mit realistischen Spiegelungen des Himmelslichts in Wasserflächen sowie Bokeh AI, das eine natürlich anmutende Hintergrundunschärfe simuliert.

Für anspruchsvolle Bildbearbeiter, die auch einmal einen Job mit mehreren Fotos erledigen müssen, bleibt dann noch ein großer Wunsch übrig: Luminar AI möge bald so flott und reaktionsschnell arbeiten wie Photoshop, Lightroom oder auch Apple Foto.