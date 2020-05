Die Nikon D6, das jüngste Top-Modell des Herstellers, sollte eigentlich bereits ab April erhältlich sein. Doch Corona hat die Pläne zunichte gemacht, wichtige Teile erreichten die Produktion in Japan nicht rechtzeitig. Jetzt scheint die Auslieferung der Nikon D6 jedoch kurz bevorzustehen.

Von Nikon USA kommt die Nachricht, dass die D6 am 21. Mai in den Staaten ausgeliefert wird. Von Nikon Deutschland gibt es aktuell keinen genauen Liefertermin, die Webseite verspricht „Demnächst verfügbar“. Man darf jedoch getrost davon ausgehen, dass auch in Deutschland die Auslieferung der D6 noch im Mai anlaufen wird – den Termin hat Nikon bereits Anfang März gegenüber photoscala in Aussicht gestellt.