Stylisch und praktisch – neue Foto-Rucksäcke und Kamera-Taschen von Braun Photo Technik

Hersteller Braun erweitert seine breite Taschen- und Backpack-Kollektion um zwei neue Serien namens “Buddy” und “Uluru”

+++ schickes Design +++ ergiebiger Stauraum für Kamera und Zubehör +++ zahlreiche Seitenfächer und Reißverschlusstaschen +++ wasser- und sonnenresistent +++ unterschiedliche Größen für verschiedene Anlässe +++ UVP von 27,90 – 89,00 Euro inkl. MwSt. +++

Eutingen bei Stuttgart, 29.04.2020 – Eine gute Kameratasche ist sowohl für einen professionellen wie auch für einen Hobbyfotografen unverzichtbar. Die richtige Fototasche oder der passende Rucksack nimmt nicht nur die Kamera auf, sondern bietet im Idealfall weiteren Platz für z.B. Objektive, Filter, Kabel, Speicher, Tablet, Laptop oder Akku sowie sonstiges Zubehör. Erst mit einem zweckmäßigen Rucksack oder einer entsprechenden Tasche ist ein Fotograf perfekt ausgestattet.

Perfekten Stauraum bieten und dabei auch noch schick aussehen, das sind die Ansprüche, die Braun Photo Technik an seine breite Kollektion von Fototaschen und Rucksäcken stellt. Aktuell erweitert Braun sein Portfolio um vier neue Modelle – zwei neue Rucksäcke namens „Uluru Daypack“ und die beiden Kamerataschen „Buddy DSLR“ und „Buddy DSC“.

Die Uluru-Rucksäcke unterscheiden sich lediglich in der Farbe. Während der eine durch sein auffälliges, gelbes Design ins Auge sticht, mutet der andere in seinem grauen Outfit eher unauffällig, aber gleichwohl auch elegant an. Beide Rucksäcke wiegen nur 1,4kg, besitzen die Innenmaße von 45x29x17cm (HxBxT) und sind aus widerstandsfähigem sowie wasser- und sonnenabweisenden Polyester gefertigt. Die Uluru-Rucksäcke überzeugen durch enorm viel Stauraum für Kameras, Camcorder, ActionCam sowie weitere Elektronikgeräte wie Notebook, Tablet oder Smartphone und viel weiteres Zubehör. In den zahlreiche Reißverschlusstaschen an den Seiten, der Front und der Rückseite lassen sich jede Menge zusätzlicher Accessoires und Extras unterbringen.

Für viel individuellen Tragekomfort sorgen auch Brauns neue Kamerataschen „Buddy DSLR“ und „Buddy DSC“, die in Lederoptik hergestellt sind. Der verstellbare rutschfeste Schulterriemen sorgt für bequemes Tragen und verhindert, dass die Tasche verrutscht. Beide Fototaschen bieten alles, was sich ein Fotograf wünscht: Sie sehen gut aus, nehmen Kamera, ActionCam und Smartphone auf und bieten mehrere Extrafächer für Zubehör wie Speicherkarten und Utensilien aller Art. Zudem sind beide Taschen extrem robust sowie wasser- und sonnenresistent, verfügen allerdings über unterschiedliche Innenmaße. Während sich die „Buddy DSLR“ mit einem Innenmaß von 23,5x32x12cm (HxBxT) und einem Gewicht von ca. 660g durchaus auch für den Transport einer größeren Spiegelreflexkamera empfiehlt, eignet sich die kleinere „Buddy DSC“ mit einem Stauraum von 13,5×22,5x12cm (HxBxT) und einem Gewicht von ca. 405g bestens für die Beförderung einer schmaleren Kompaktkamera oder einer spiegellosen Systemkamera.

Die neuen Rucksäcke „Uluru Daypack“ sowie die beiden Kamerataschen „Buddy DSLR“ und „Buddy DSC“ sind ab Mai 2020 verfügbar. Die empfohlenen Endkundenpreise lauten: