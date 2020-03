Nikon muss die Markteinführung seines Top-Modells D6 verschieben. Aufgrund des Corona-Ausbruchs in China fehlen der Produktion in Japan wichtige Teile. Erwartet wird, dass die Nikon D6 noch rechtzeitig vor den Olympischen Spielen in Tokio verfügbar sein wird.

Die D6, Nikons neues Flaggschiff für Sport- und Action-Fotografen, kommt später als erwartet. Das hat Nikon Deutschland gegenüber photoscala bestätigt. Der Grund: Der Produktion in Japan fehlen wichtige Teile. Sie kommen aus China, doch dort lahmt die Herstellung infolge des Corona-Ausbruchs.

Ursprünglich sollte die D6 ab Anfang April ausgeliefert werden. Jetzt geht Nikon davon aus, dass es Mai wird, bis erste Fotografen die D6 in ihren Händen halten können. Das wäre auf jeden Fall noch rechtzeitig vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Tokio am 24. Juli.