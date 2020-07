Olympus wird sein Kamerageschäft abgeben. Bis dahin hat das Unternehmen jedoch noch einige Pläne, wie die jetzt aktualisierte Objektiv-Roadmap zeigt. Zudem nennt Olympus den Markteinführungstermin für das Super-Telezoom ED 150-400mm F4.5 TC 1.25x IS PRO, verspricht ein Firmware-Update mit AF-Verbesserungen für die E-M1X und bringt eine Software, die aus einigen OM-D-Modellen eine Webcam macht.

Olympus hat zwar letzte Woche seinen Rückzug vom Kamerageschäft angekündigt, gleichzeitig aber versprochen: Entwicklung, Produktion und Marketing werden bis zur Übertragung des Kamera-Business auf den neuen Partner JIP wie gewohnt fortgeführt. Heute enthüllt Olympus, was in naher Zukunft noch geplant ist.

Bis Jahresende (Olympus sagt: „Winter 2020“) soll demnach auf jeden Fall das M.Zuiko Digital ED 150-400mm F4.5 TC 1.25x IS PRO kommen. Also rund zwei Jahre nachdem das Super-Telezoom erstmals in Aussicht gestellt wurde.

Olympus veröffentlicht heute zudem eine aktualisierte Objektiv-Roadmap. Sie enthüllt das bereits angekündigte Weitwinkelzoom als ED 8-25mm F4.0 PRO. Bezogen auf Kleinbild deckt das spritzwassergeschützte Objektiv einen Brennweitenbereich von 16-50 Millimeter ab. Neu auf der Roadmap auch: ein nicht näher bezeichnetes Makro-Objektiv mit ca. 100 mm Brennweite der hochwertigen Pro-Serie.

Für das Top-Model E-M1X verspricht Olympus zum Jahresende ein Firmware-Update, das einen neuen Bird Detection AF bringen wird. Ferner hat Olympus eine Beta-Version der Software OM-D Webcam veröffentlicht. Sie ermöglicht es, die Kameras E-M1X, E-M1, E-M1 Mark II, E-M1 Mark III und E-M5 Mark II als Webcam einzusetzen.

Pressemitteilung von Olympus Deutschland: