Olympus wird 100 und lässt es krachen: Mit der OM-D E-M1X, eine MFT-Kamera, die Vollformatern wie der Nikon D5, der Canon EOS-1DX Mark II oder der Sony Alpha 9 Paroli bieten will. Mit der OM-D E-M1 Mark II auf 200 Exemplaren limitierten Silver-Edition. Oder mit einem neuen, wetterfesten Drahtlos-Blitzsystem.photoscalawird die Neuerungen im Laufe des Tages ausführlich vorstellen, hier ein erster Überblick.

photoscala wird alle heutigen Olympus-Neuheiten im Laufe des Tages ausführlich vorstellen.

Im Oktober wird Olympus auf eine 100jährige Firmengeschichte zurückblicken können. Die Feiern beginnen aber offensichtlich schon jetzt, heute zieht Olympus gleich mehrere Neuheiten aus dem Geschenkkorb.

OM-D E-M1X: Micro-Four-Thirds-Kamera für höchste Ansprüche

Etwa die IM-D E-M1X, die mit Abstand größte und teuerste MFT-Kamera. Sie richtet sich mit ihrem integrierten Handgriff klar an Foto-Profis, die – so Olympus – „maximale Zuverlässigkeit und Funktionalität für optimale Ergebnisse in nahezu jeder Situation“ erwarten. Die Kamera wartet mit einem neuentwickelten AF-System auf, deren intelligente Motivverfolgung Objektive erkennt und im Fokus hält. Gleich zwei TruPic-VIII-Prozessoren ermöglichen Bildserien mit bis zu 60 Bilder/Sekunde. Neu sind auch eine Handheld-High-Res-Shot-Funktion, die ohne Stativ auskommt, eine Live-Graufilterfunktion, die Lademöglichkeit über USB sowie zwei UHS II SD-Kartenfächer. den Bildstabilisator hat Olympus ebenfalls verbessert, seine Wirksamkeit wächst auf bis zu 7,5 EV.

Die Technik hat Olympus in ein besonders wetterfestes Gehäuse gepackt, die E-M1X soll den Spritzwasserschutz IPX1 übertreffen, die Kamera funktioniert bis zu frostigen -10° C reibungslos. Der elektronische Sucher zeigt das Sucherbild mit 0,83facher Vergrößerung (bezogen auf Kleinbild), mit gleich zwei Akkus beträgt die Reichweite mehr als 2500 Aufnahmen.

Der Sensor der OM-D E-M1X löst 20,4 Megapixel auf, mit der High-Res-Shot-Funktion wächst die Auflösung auf bis zu 80 Megapixel. Die Videoauflösung beträgt maximal Cinema 4K (4.096 x 2.160) bei 24p oder 4K (3840 x 2160) mit bis zu 30p. Ab Ende Februar soll die OM-D E-M1X zu haben sein, für rund 3000 Euro bzw. 3500 Schweizerfranken.

Superzoom ED 150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO angekündigt

Damit Sport- und Wildlife-Fotografen das volle Potential der OM-D E-M1X ausschöpfen können, kündigt Olympus heute das Superzoom ED 150-400 mm F4.5 TC1.25x IS PRO an. Bezogen auf Kleinbild beträgt seine Brennweite 300-800 mm, der integrierte 1,25fach-Telekonverter verlängert sie auf 1000 mm. Das Objektiv ist mit einem Bildstabilisator ausgestattet, wettergeschützt und arbeitet mit dem ebenfalls heute angekündigten Telekonverter 2x MC-20 zusammen. Im Sommer 2019 soll es auf den Markt kommen, ein Preis steht noch nicht fest.

OM-D E-M1 Mark II als limitierte Silver-Edition

Anlässlich seines Jubiläumsjahres legt Olympus die OM-D E-M1 Mark II Silver-Edition mit einer silberfarbenen Topplatte auf. Die Sonderedition ist auf 2000 Exemplare weltweit limitiert, kommt Ende Februar in den Handel und soll 1700 Euro bzw. 2300 Schweizerfranken kosten. Technisch ist die Silver Edition identisch mit der schwarzen OM-D E-M1 Mark II, die gibt es derzeit zum Beispiel für rund 1575 Euro bei Amazon.

Neues drahtloses Blitzsystem

Ebenfalls neu aus dem Gebirtstagskorb zieht Olympus heute das Blitzgerät FL-700WR mit Funkfernsteuerung. Es bietet Leitzahl 42, ist wettergeschützt, seine Fernsteuererreichweite beträgt bis zu 30 Meter. Der FL-700WR kommt Ende Februar auf den Markt und soll ca. 300 Euro bzw. 350 Schweizerfranken kosten.

Passend zum Blitzgerät kommen der Funkempfänger FR-WR (199 Euro/249 CHF) und der Sender FC-WR (299 Euro/350CHF).