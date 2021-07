Vorstellung der Calibrite Photo Lösungen – powered by X-Rite

X-Rite schließt eine Partnerschaft mit Calibrite, um die Märkte für Foto-, Video- und Content Creation weltweit zu bedienen.

Heute geben X-Rite Incorporated und Calibrite ihre neugeschlossene Partnerschaft bekannt. Das Foto- und Videoportfolio von X-Rite, welches sich auf die Bedürfnisse der Foto-, Video- und Content-Creation-Märkte im Bereich Farbmanagement konzentriert, wird in das neu gegründete Unternehmen Calibrite übergehen. Calibrite wird mit X-Rite im Rahmen der Produktentwicklung eng zusammenarbeiten, sowie die Verantwortung weltweit für Packaging, Vertrieb und Marketing der X-Rite Photo Lösungen übernehmen. Die Technologie der neuen Calibrite-Produktserie ist „powered by X-Rite“.

Seit Jahrzehnten ist X-Rite führend auf dem Markt für Farbmanagementprodukte in der Foto- und Videobranche und hat eine Reihe preisgekrönter Produkte entwickelt, darunter Farbtargets und Kalibrierungsgeräte. Im Rahmen einer strategischen Ausrichtung entschied X-Rite, dass der Foto- und Videomarkt am besten durch einen Partner bedient werden sollte, der sich ausschließlich auf die einzigartigen Bedürfnisse von Fotografen und Filmemachern konzentriert.

Das Unternehmen Calibrite wurde von einer Gruppe engagierter Investoren gegründet, die seit mehr als 20 Jahren eng mit X-Rite auf dem Foto- und Videomarkt zusammenarbeiten. Calibrite wird weiterhin bestmögliche und branchenführende Lösungen für die Arbeit mit Farben für Fotografen, Filmemacher, Designer und Content Creator anbieten. Das Calibrite-Team hat sich verpflichtet, auf den außergewöhnlichen Produkten und dem großen Erbe von X-Rite aufzubauen und gleichzeitig das höchste Maß an Fachkenntnis, Inspiration und Kundensupport zu bieten.

Powered by X-Rite

Calibrite wird die Kerntechnologie von X-Rite lizensiert übernehmen. X-Rite wird die Geräte für die Monitor- und Druckerkalibrierung herstellen und Farbmaterialien aus dem Munsell-Labor für die ColorChecker-Targets bereitstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass Calibrite-Kunden das gleiche professionelle Maß an Qualität und Innovation erhalten, welches X-Rite Photo-Kunden bereits seit Jahrzehnten genießen.

Innovation dank Calibrite

Das Team von Calibrite verpflichtet sich zu einem umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsprogramm, das zu Upgrades und neuen Produkten für die Kalibrierung von Monitoren, Druckern, Kameras, Scannern und Projektoren führen wird. Calibrite wird eng mit den Farbwissenschaftlern von X-Rite zusammenarbeiten, um Produkte zu entwickeln, die stets auf den neusten Stand der Technik sind.

Calibrite ColorChecker Name

Alle Produkte von Calibrite sind Ihnen bereits vertraut, lediglich der Name wird sich ändern. Die X-Rite i1Display- und das i1Studio-Gerät, sowie die gesamte Palette der ColorChecker-Targets, werden ab sofort unter der Marke “Calibrite ColorChecker” angeboten.

Weltweiter Vertrieb von Calibrite

Die Distributoren von X-Rite Photo-Video, die MAC Group in Nordamerika und die LUMESCA Group in Europa, dem Nahen Osten und Afrika, werden zu exklusiven Calibrite-Distributoren in diesen Gebieten ernannt. Für deren Kunden gibt es einen nahtlosen Übergang auf die neue Calibrite-Produktpalette. Calibrite hat Vereinbarungen mit X-Rite Photo- und Videodistributoren im asiatisch-pazifischen Raum geschlossen und sucht aktiv nach neuen Partnerschaften für Gebiete, die derzeit noch nicht abgedeckt sind.

Bester Support für bestehende X-Rite-Kunden

Calibrite bietet weltweiten Support für alle bestehenden X-Rite Photo- und Videokunden und übernimmt die Garantien für bereits erworbene X-Rite Produkte. Der Kundensupport wird über ein spezielles Support-Portal auf www.calibrite.comangeboten, wobei die technischen Spezialisten auf Support-Anfragen per E-Mail oder via Telefon reagieren. Calibrite hat Zugriff auf das umfangreiche Kundensupportarchiv von X-Rite.