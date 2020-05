Pentax enthüllt heute, was eigentlich schon zur abgesagten CP+ Ende Februar bekannt gegeben werden sollte: Die kommende APS-C-DSLR wird einen besonders großen Sucher erhalten. Passend dazu wird es das neue Standardzoom DA★ 16-50mm F2.8ED PLM AW geben. Ebenfalls geplant: das Weitwinkel FA21mm Limited. Bereits angekündigt hat Pentax das Porträt-Objektiv D FA★85mmF1.4ED SDM AW.

Pentax zieht heute den Schleier von seinem zukünftigen Spitzenmodell der APS-C-Serie, die bereits im September 2019 angekündigt wurde. Wie sie heißen soll, bleibt weiterhin ein Geheimnis, aber Neues gibt es zum optischen Sucher: Er soll besonders klar und brillant werden – und mit einer angestrebten Vergrößerung von 1,05x auch sehr groß. Außerdem verspricht Pentax einen Hochformatgriff für das künftige APS-C-Flaggschiff.

Passend zum kommenden APS-C-Spitzendmodell kündigt Pentax heute auch das lichtstarke Standardzoom DA★ 16-50mm F2.8ED PLM AW an. Anders als der Vorgänger wird es mit einem Impulsmotor für einen besonders schnellen Autofokus ausgestattet sein. Zudem erweitert Pentax seine besonders hochwertige Limited-Serie um das FA21mm Limited. Das Super-Weitwinkel wird es in Schwarz und in Silber geben. Beide Objektive sollen 2021 auf den Markt kommen.

Ricoh Imaging, das Unternehmen hinter der Marke Pentax, wollte die heute vorgestellten Neuheiten sowie das Porträt-Objektiv D FA★85mmF1.4ED SDM AW ursprünglich bereits Ende Februar auf der CP+ präsentieren. Die Messe in Yokohama musste jedoch aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden. Stattdessen gab es die Neuvorstellungen heute im Rahmen einer Web-Konferenz.