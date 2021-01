Im Presetbrowser finden Sie eine Reihe von Himmeln mit unterschiedlicher Qualität. Eigene Himmel fügen Sie hinzu, indem Sie unten im Dialog auf das Plus-Symbol (a) klicken und eine geeignete Datei im JPEG- oder TIFF-Format laden. Leider geht das nur einzeln und auch nur auf diesem Wege. Sie können also beispielsweise nicht einfach mehrere Dateien markieren und per Drag & Drop in den Dialog ziehen. Die Bilder im Dialog können Sie jedoch durch Klicken und Ziehen intuitiv in Ordnern organisieren. Über den Schieberegler (b) lässt sich die Thumbnailgröße verändern. Hier wurde bereits wie beschrieben die Weltraumszene (c) in den ­Dialog gebracht. Im nächsten Schritt wird der Himmel in der Steinbruchszene (d) ausgetauscht.

