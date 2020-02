Alpha 7R IV: Wie Sony die Ergonomie verbessert hat (und wie nicht)

Erneut zwei Jahre später heißt es jetzt: Vorhang auf für die Alpha 7R IV. Hier bleibt Sony einer alten Tradition treu: Das Gehäuse ist abermals neu geformt. Für die Ergonomie ist das ein (kleiner) Fortschritt, die Alpha 7R IV liegt mit ihrem vergrößerten Handgriff nochmals satter in der Hand als die in dieser Hinsicht bereits gute Alpha 7R III. Leider wird damit aber auch ein neuer Hochformatgriff nötig, der VG-C4EM. Er kostet üppige 450 Euro, passt jedoch auch an die Alpha 9 II.

Den größten Fortschritt in Sachen Ergonomie macht die Alpha 7R IV für mich mit ihrem neugestalteten Joystick. Der fällt nicht mehr so mickrig aus wie noch bei der Vorgängerin. Mit dem deutlich vergrößerten Stick navigiere ich auch mit übergestreiften Handschuhen sicher und flott durch die Menüs und bringe das AF-Feld an die gewünschte Position.

Andere Verbesserungen sind mir weit weniger aufgefallen. Etwa der elektronische Sucher (EVF), der jetzt 5,76 Millionen dots auflöst. Wenn überhaupt, wirkt er höchstens einen Hauch schärfer als der schon sehr gute EVF der Vorgängerin mit seinen 3,69 Millionen dots. Oder die Tasten, die Sony überarbeitet hat, damit sie noch griffiger sind.

Trotz dieser Verbesserungen im Detail, bleibt die Alpha 7R IV ihrer Vorgängerin doch sehr ähnlich. Damit hat Sony aber auch die Chance vertan, die eine oder andere Schwäche zu beheben. Etwa bei der Touch-Bedienung. Die ist nach wie vor nur halbherzig implementiert, in den Menüs lässt sich beispielsweise weiterhin nicht per Tipper und Wischer navigieren. Da sollte Sony ruhig einmal eine aktuelle Systemkamera von Canon in die Hand nehmen – so stelle ich mir ein durchdachtes Touch-Bedienkonzept vor!

Nach wie vor ein Ärgernis sind für mich Daumenrad und Einstellring auf der Rückseite. Beide Bedienelemente sind bei der Alpha 7R IV viel zu leichtgängig und verstellen sich leicht. Weil ich gerade eine Nikon D780 auf dem Schreibtisch liegen habe: So, Sony, muss sich ein Daumenrad drehen lassen.

Und weil ich gerade dabei bin: Dass Sony bei der Alpha 7R IV wie gehabt die linke Schulter nackt lässt, ist nicht gerade eine Empfehlung für eine 4000-Euro-Kamera. OK, Sony setzt bei der Bedienung ganz auf die sehr frei konfigurierbaren Schalter und Knöpfe sowie das Schnellmenü – da braucht es nicht unbedingt zusätzliche fest verdrahte Schalter. Aber wenigstens ein kleines Statusdisplay hätte Sony für meinen Geschmack gerne auf der Top-Platte unterbringen können.

Eine Kleinigkeit hat Sony immerhin verbessert: Beide Speicherkarten-Schächte unterstützen jetzt UHS-II-Karten. Und endlich sind sie nachvollziehbar angeordnet: Schacht 1 oben, Schacht 2 darunter.

Gut auch: Eine Ladung des großen Akkus NP-FZ100 reicht für 570 Aufnahmen mit EVF. Wird ausschließlich das Display als Sucher eingesetzt, sind sogar 670 Fotos drin. Gemessen hat es Sony nach CIPA-Standard, in der Praxis habe ich viel mehr Fotos mit einer Akkuladung geschossen.

Deutlich verbessert hat Sony den Verschluss bei der Alpha 7R IV. Er ist sehr leise und erschütterungsarm. Das ist wirklich angenehm, die Alpha 7R IV löst deutlich unauffälliger aus als zum Beispiel das Halbformat-Modell Alpha 6400. Und es ist auch nötig, wie wir gleich noch sehen werden. Denn 61 Megapixel auf einem Kleinbildsensor verwackeln doch schon recht schnell.

Im Einsatz: Autofokus und Serienbilder

Rund 61 Megapixel löst der Kleinbildsensor der Alpha 7R IV auf. Damit ist die Pixeldichte höher als zum Beispiel bei der APC-Kamera Alpha 6400 mit 24 Megapixel Auflösung. Es liegt auf der Hand, dass da der Autofokus besonders exakt arbeiten muss, wenn die sehr hohe Sensorauflösung in eine entsprechende Bildschärfe umgemünzt werden soll.

Sony hat 567 Phasen-AF- und 425 Kontrast-AF-Sensoren auf dem Bildwandler der Alpha 7R IV platziert. Sie decken das Bildfeld in der Höhe nahezu vollständig ab, in der Breite sind es knapp 75 Prozent Abdeckung. Zusammen mit der Leistung des „Bionz X“-Prozessors, beflügelt das die Alpha 7R IV zu einer eindrucksvollen Autofokus-Leistung. Vor allem, wenn es darum geht, Mensch oder Tier zu porträtieren, hat mich die Alpha 7R IV beeindruckt.

Eingeführt hat Sony das neue AF-System mit der Alpha 6400, dort hat es mich bereits überzeugt. Die große Alpha 7R IV steht dem in nichts nach. Wie zuverlässig und in der Regel schnell sie trotz ihrer immensen 61 Megapixel scharf stellt, das ist schon eindrucksvoll. Einen großen Anteil daran haben sicherlich die KI-basierten Tracking-Funktionen. Die Kamera erkennt ohne Zutun nicht nur Gesichter, sondern auch Augen von Mensch und Tier sehr zuverlässig und stellt pfeilschnell darauf scharf. Vorbei also die Zeiten, da man erst das Fokusfeld auf der gewünschten Bildpartie positionieren muss – zumindest bei Porträtfotos. Ein kleines Manko hat die Augenerkennung jedoch (noch): Zwischen Tier- und Menschenauge kann sie nicht automatisch unterscheiden.

Natürlich erlaubt es auch die Alpha 7R IV, den Fokus punktgenau auf die gewünschte Motivpartie zu setzen. Und dank des überarbeiteten Joysticks gelingt das einfacher als je zuvor bei Sony. Richtig gut gefallen hat mir, dass das inaktive Fokusfeld nicht mehr in Tarngrau dargestellt wird, wie noch bei den Vormodellen. Jetzt wird es in Rot oder Weiß angezeigt und versteckt sich nicht mehr im Sucherbild. Bitte Sony: Das müsste doch per Firmware-Update für die Alpha 7R III nachrüstbar sein!

Bei Einzelaufnahmen funktioniert das AF-Tracking der Alpha 7R IV schon einmal hervorragend. Wie aber verhält es sich, wenn die Kamera bei schnellen Bildserien die Schärfe mit einem Action-Motiv mitführen soll?

Maximal 10 Bilder/Sekunde schafft die Alpha 7R IV und das bei voller Auflösung von 61 Megapixel inkludive AE- und AF-Nachführung. Jedoch mit einem kleinen Schönheitsfehler: Es gibt beim Spitzentempo kein eigentliches Sucherbild, stattdessen zeigt die Kamera die letzte Aufnahme. Ein nahezu unterbrechungsfreies Live-Bild gibt es bei 8 Bilder/Sekunde Mit diesem Tempo habe ich den Nachführ-AF getestet, wie immer mit der Redaktionshündin Janna als Action-Model.

Um es kurz zu machen: Hat das AF-System Janna einmal erfasst, lässt die Alpha 7R IV das Motiv kaum mehr los. Selbst dann nicht, wenn sich ein Strauch oder großes Grasbüschel zwischen Kamera und Hündin schiebt. Spannend bleibt indes die Frage, wie lange das System braucht, das Motiv von Vorder- und Hintergrund zu isolieren. Das geschieht mal unverzüglich, ein anderes Mal wieder liegt der Autofokus falsch, erfasst die Diestel im Vordergrund und lässt sie nicht mehr los.

Eine Erfahrung, die photoscala-Autor Peter Wenger bestätigen kann. Ihn hat die Alpha 7R IV nebst FE 200–600 mm F5,6–6,3 G OSS an den Rand der Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Patenkirchen begleitet. Auf dem Programm stand ein Weltcup-Rennen der Herren. Die Skifahrer schießen hier mit bis zu 120 km/h den Berg hinab und sind nur für wenige Sekunden im Blickfeld des Fotografen. Und doch hat die Alpha 7R IV kaum Probleme, die Schärfe auf den Skifahrern nachzuführen – falls ihr Autofokus sie einmal gepackt hat. Sitzt der Fokus dagegen nicht gleich zu Beginn der Bildserie, bestand kaum noch eine Chance auf ein scharfes Bild.

Für plötzliche Schnappschüsse ist der Autofokus der Alpha 7R IV sicherlich mehr als schnell genug – und vor allem auch für Ungeübte wirklich einfach zu konfigurieren. Sport- und Actionfotografen sollten sich aber besser nicht stur auf die Tracking-Funktionen der Kamera verlassen – so ausgefuchst sie auch sein mögen.

Hin zu kommt: der professionelle Action-Fotografie setzt die Serienbildfunktion der Alpha 7R IV Grenzen. Zwar ist sie mit einer Rate von maximal 10 Bilder/Sekunde eindrucksvoll schnell – insbesondere angesichts ihrer sehr hohen Auflösung und dem damit verbundenen Datenvolumen. Anderseits sorgt gerade diese Datenfülle dafür, dass der Alpha 7R IV bei Serienaufnahmen schnell die Puste ausgeht.

Laut Sony nimmt der Pufferspeicher der Alpha 7R IV 68 Fotos auf, egal ob in JPEG oder komprimiertem RAW aufgezeichnet wird. Spätestens nach knapp elf Sekunden „Dauerfeuer“ ist also Schluss mit der schnellen Serienschussfahrt. Nach meiner Erfahrung stockt die Bildrate sogar schon nach rund zehn Sekunden merklich. Eigentlich kein Beinbruch, würde die Kamera a) den Puffer zügig leeren und wäre sie b) währenddessen nicht für Eingaben quasi blockiert.

Aber genau in den beiden Punkten bremsen die immens großen Bilddateien die Alpha 7R IV gehörig aus. Selbst bei einer schnellen UHS-II-Karte (Schreibrate: bis zu 260 MB/s) dauert es rund eine Minute, bis die Alpha 7R IV ihren vollen Puffer komplett geleert hat. Bei einer lahmen UHS-I-Karte habe ich sogar mehrere Minuten warten müssen. Und „warten“ ist hier durchaus wörtlich gemeint: Solange die Alpha 7R IV Daten auf die Speicherkarte transferiert, verweigert sie praktisch jede Befehlsannahme. Wer wie ich den Autofokus umkonfigurieren möchte, muss sich gedulden, bis das letzte Bit den Puffer verlassen hat. Immerhin: Neue Aufnahmen sind möglich, während die Kamera den Speicher leert.

Sony hätte bei der Alpha 7R IV besser gleich auf das nochmals deutlich schnellere Karten-Format CFexpress gesetzt. Und die Datenverarbeitung so programmiert, dass die Kamera beim Speichern nicht fast vollständig blockiert wird.

Bildqualität

Keine Kleinbildkamera löst derzeit höher auf als die Sony Alpha 7R IV. 61 Megapixel hat Sony auf den Vollformatsensor gequetscht. Ist das schon des Guten zu viel?

Angesichts der immensen Auflösung mag die Frage aufkommen, ob die Objektive das Potential des Sensors überhaupt noch ausschöpfen können. Alles halb so schlimm: 3,8 µm beträgt der Pixelabstand bei der Alpha 7R IV – exakt so viel wie bei den Sensoren von Fujifilm GFX100 (100 Megapixel, Mittelformat) und Fujifilm X-T3 / X-Pro3 (gut 26 Megapixel, APS-C). Ob FE 24-70/2.8 GM, FE 70-200 F/4 G oder FE 200-600/5.6-6.3 – die Objektive, die ich an der Alpha 7R IV ausprobiert habe, konnten die Sensorauflösung der Kamera jedenfalls mühelos in entsprechend scharfe und detailreiche Bilder ummünzen.

In Sachen nutzbarer Auflösung gibt es also Entwarnung. Wie sieht es jedoch aus, wenn hohe ISO-Werte gefordert sind? Kann die Alpha 7R IV da überhaupt besser sein als eine Kamera mit Halbformat-Sensor?

Im Prinzip natürlich nicht – solange man Rauschen und Detailfülle in der 1:1-Ansicht am Bildschirm beurteilt. Da rauscht es in RAW-Dateien mit hohen. ISO-Werten schon stärker als etwa bei der Vorgängerin Alpha 7R III. Spätestens bei ISO 6400 kann der Detailverlust schmerzlich werden, vor allen in den dunkleren Bildbereichen. Aber wie gesagt: bei 100%-Ansicht am Bildschirm.

Reduziert man die Auflösung auf das APS-C-Maß (also 26 Megapixel), verliert das Rauschen der Alpha 7R IV deutlich an Schrecken. Dann sind auch Aufnahmen bei ISO 12.800 und darüber hinaus noch brauchbar. Die Alpha 7R IV wahrt bis in den fünfstelligen ISO-Bereich einen hohen Dynamikumfang, die Farben bleiben bis ISO 25.600 halbwegs knackig. Allerdings: Will man auf die Anschaffung eines langen Tele-Objektivs verzichten und stattdessen das große Crop-Potential der 61 Megapixel nutzen, sollte man bei der ISO-Empfindlichkeit vorsichtig sein. Mehr als ISO 6400 würde ich der Alpha 7R IV nicht zumuten, falls ich die Originalaufnahme kräftig beschneiden möchte.