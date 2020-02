RICOH THETA SC2 for Business – Das neue Einstiegsmodell der 360-Grad-Kamera-Serie für die gewerbliche Anwendung

RICOH IMAGING präsentiert mit der THETA SC2 for Business das neue Einstiegsmodellder 360-Grad-Kamera-Serie für die gewerbliche Anwendung, dass sich durch spezielleFunktionen für vollsphärische Innenraumaufnahmen sowie eine einfache Bedienung undhohe Bildqualität auszeichnet.

Das neueste Modell der erfolgreichen THETA-Serie wurde speziell für die stark zunehmende Anzahl an Unternehmen entwickelt, die ihre Angebote schnell und einfach in vollsphärischen360-Grad-Innenraumansichten präsentieren möchten. Dafür bietet die RICOH THETA SC2 for Business einen besonderen „Room“-Preset zum Helligkeitsausgleich, z.B. von Fensterflächen, sowie eine „Time Shift Shooting“-Funktion, mit der durch zwei zeitversetzte Aufnahmen Personen nicht auf das Bild kommen. Die Handhabung wird durch weitere Ausstattungsmerkmale, wie die integrierte OLED-Anzeige, weiter vereinfacht. Dabei garantiert die neueste Sensor- und Prozessortechnologieeine hohe Aufnahmequalität für 360-Grad-Fotos und -Videos.

RICOH THETA – 360-Grad-Innenraumpanorama in Perfektion

Seit der Markteinführung im Jahr 2013 als weltweit erste 360-Grad-Kamera, die den kompletten Raum rund um die Kamera aufnimmt, wurde die RICOH THETA in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Gleichzeitig bietet die Kamera noch eine Menge weiterer ungeahnter Möglichkeiten. So haben 360-Grad-Aufnahmen gerade in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Der Virtual-Reality-Markt ist rasant gewachsen, 360-Grad-Aufnahmen können inzwischen problemlos bei den meisten Social-Media-Plattformen eingestellt werden und finden auch im Geschäftskundensegment auf den Internetauftritten der unterschiedlichsten Branchen Verwendung.

Gerade im geschäftlichen Umfeld gilt es, Informationen schnell und umfassend zu vermitteln. Mit der RICOH THETA können auch große Projekte unkompliziert und ohne großen Aufwand präsentiert werden und genauso wie die Wiedergabe, ist auch die Aufnahme absolut mühelos. Dabei ist neue RICOH THETA SC2 for Business mit einem grauen Gehäuse speziell für den Einsatz in Unternehmen konzipiert. So verfügt die neue vollsphärische Kamera über einen „Room“- Preset, der Helligkeitsunterschiede vor allem bei Innenaufnahmen, z.B. in Fensterbereichen, anpasst. Die „Time Shift Shooting“-Funktion ermöglicht bei 360-Grad-Fotos eine Zeitverschiebung zwischen den Aufnahmen der Vorder- und Hinterlinse, sodass die Person am Auslöser nicht im Bild erscheint. Damit eignet sich die RICOH THETA SC2 for Business besonders für den Einsatz in Unternehmen, die Innenansichten in einer perfekten „Rundum“-Ansicht erscheinen lassen wollen, wie z.B. in der Immobilien-, Touristik- und Automobilbranche.

Die RICOH THETA SC2 for Business nimmt 360-Grad-Fotos mit einer Auflösung von ca. 14 Megapixeln oder vollsphärische 360-Grad-Videos in 4k mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde auf. Die Steuerung der Kamera mit allen Feinheiten erfolgt über eine Smartphone-App, die für iPhone und Android erhältlich ist. Für bestimmte einfache Funktionen und deren Kontrolle ist die Kamera mit einem OLED-Display ausgestattet. Hier lassen sich Informationen, wie z.B. Einstellungsmodi und verbleibende Batterieleistung, auf einen Blick ablesen. Daneben kann die Bedienung, wie z.B. der Selbstauslösermodus, auch über die seitlichen Tasten erfolgen.

Die RICOH THETA SC2 for Business wird in einem speziellen Business Service Paket erhältlich sein, das neben einer Standardgarantie von 36 Monaten einen speziellen THETA-Objektivschutz TL-1 sowie spezielle Servicedienstleistungen umfasst.

Als Wegbereiter der 360-Grad-Aufnahme-Technologie bietet RICOH IMAGING mit den Kameramodellen THETA Z1 für den gehobenen professionellen Einsatz und der THETA V im mittleren Anforderungssegment jetzt mit der THETA SC2 for Business ein neues leistungsstarkes Einstiegsmodell für gewerbliche Anwendungen.

RICOH THETA SC2 for Business im Detail

Aufwendige Kameratechnik

Das leistungsfähige System der RICOH THETA SC2 for Business ist elementarer Bestandteil, um die Anforderungen an die moderne und rechenintensive Aufnahmetechnologie zu erfüllen. Die Lichtstärke von F2.0 liefert im Zusammenspiel mit der neuesten Sensor- und Prozessortechnologie 360-Grad-Fotos in einer effektiven Auflösung von circa 14 Megapixeln und 360- Grad-Videos in 4K mit 3840 × 1920 Pixel bei 30 Bildern pro Sekunde. So entstehen vollsphärische Filmsequenzen von maximal 3 Minuten Aufnahmedauer, die schneller als zuvor auf das Smartphone übertragen werden können.

Mit einem Gewicht von nur ca. 104 Gramm und den geringen Abmessungen von 45 x 130 x 23 mm (BxHxT) findet die Kamera auch in der kleinsten Tasche Platz und ist damit das perfekte Aufnahmegerät, um mit wenig Aufwand vollsphärische Inhalte zu erstellen und so Kunden von dem eigenen Angebot zu überzeugen.

Spezielle Funktionen für den Einsatz bei Innenraumfotografie

Bei Aufnahmen in Innenräumen mit Fenstern entstehen meist deutlich erkennbare Helligkeitsunterschiede. Die RICOH THETA SC2 for Business ist mit dem „Room“-Preset voreingestellt, der durch ein spezielles Verfahren Lichtunterschiede zwischen Hell und Dunkel ausgleicht und als harmonisches Bild dargestellt. Damit sind die Fenster nicht nur als weiße Flächen zu sehen, sondern je nach Lichtverhältnissen auch die Bildbestandteile hinter den Fenstern zu erkennen. Mit der Funktion „Time Shift Shooting“ werden mit den beiden Objektiven zwei Bilder zeitlich versetzt aufgenommen. So kann vermieden werden, dass der Fotograf selber mit auf das Bild kommt.

Leicht verständliche Benutzeroberfläche mit Kontrollmonitor

Die Kamera verfügt über vier Tasten für die Funktionskontrolle und ist mit einer OLED-Anzeige ausgestattet. Symbole zeigen den Status zu Aufnahmeeinstellung, Batteriestand oder Verbindung zum Smartphone sowie andere nützliche Informationen an.

Duale Kommunikation und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit Bluetooth® und drahtlosem LAN

Die RICOH THETA SC2 for Business kann über Bluetooth® für die Aufnahmesteuerung mit einem Smartphone verbunden werden. Mit einer Wireless-LAN-Verbindung können dann alle Funktionen, einschließlich der Live-Ansicht und der Bildübertragung auf ein Smartphone, genutzt werden. Aufgrund von Änderungen im internen Prozessablauf konnte die Datenübertragung bei dieser Kamera gegenüber den vorherigen Modellen deutlich gesteigert werden.

Die wichtigsten Merkmale der RICOH THETA SC2 for Business auf einen Blick

360-Grad-Kamera für vollsphärische Fotos mit 14 Megapixel und Videos bis 4K bei 30 B/Sek.

Spezielle Funktionen als Standardeinstellungen für gewerbliche Anwendung

Praktische und leicht verständliche Handhabung

Tasten zur Bedienung und OLED-Monitor für die Kontrolle

Funktionskontrolle über Smartphone-App

Sofortiger Versand der Aufnahmen vom Smartphone

Weitere Apps für die Bildbearbeitung

Spezielles Business Service Paket mit einer Standardgarantie von 36 Monaten ab Kaufdatum sowie einem THETA-Objektivschutz TL-1 und speziellen Servicedienstleistungen

Verfügbarkeit und Preis

Die RICOH THETA SC2 for Business wird voraussichtlich ab Ende März 2020 in der Farbe Grau mit einem speziellen Business Service Paket, bestehend aus Garantieverlängerung von 36 Monaten ab Kaufdatum sowie einem THETA-Objektivschutz TL-1 und speziellen Servicedienstleistungen, erhältlich sein.

Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 329,- Euro.