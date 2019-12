Canon: Erhält EOS-1D X Mark III Bildstabilisator? +++ Fujfilm: X-H1 läuft offenbar aus +++ Optik Meyer Görlitz: Trioplan 100 /F2.8 noch dieses Jahr? +++ Nikon: Kommende Edel-Kompakte mit GPS? +++ Sony nächster Coup: Lichtstarkes GM-Weitwinkel oder Alpha 7 IV?

Stattet Canon die EOS-1D X Mark III mit Bildstabilisator aus? Ein entsprechendes Gerücht macht seit Kurzem die Runde. Es geht angeblich zurück auf einen ungenannten Fotografen, der behauptet, bereits mit Canons kommenden Flaggschiff fotografiert zu haben.

Fujifilm lässt offenbar heimlich, still und leise die X-H1 auslaufen, ohne dass es eine Nachfolgerin gibt. So haben bedeutende Händler in den USA die Kamera als „eingestellt“ markiert, in Deutschland sind Restexemplare derzeit für unter 1000 Euro zu haben (ursprüngliche UVP: 1800 Euro). Das könnte unser Gerücht von letzter Woche beflügeln, wonach die X-T4 einen sensorbasierten Bildstabilisator erhält und so auch die X-H1 ersetzen wird.

Optik Meyer Görlitz soll in den nächsten Tagen mit überarbeiteten Objektiven neu durchstarten. Demnach kommt als Erstes das Trioplan 100 /F2.8 II. Einen Monat später wäre dann das Trioplan 50 /F2.8 an der Reihe, gefolgt Lydith 30 F/3.5 II.

Dass Nikon offenbar eine Edel-Kompakte auf der Pfanne hat, rumort ja bereits länger durchs Netz. Jetzt wollen die Gerüchteköche weitere Details erfahren haben. Demnach ist der DL-Ersatz mit einem GPS-Empfänger ausgestattet. Das wiederrum könnte darauf hinweisen, dass Nikon eine Rough-Kamera in petto hat.

Sony könnte als Nächstes ein lichtstarkes Weitwinkel der hochwertigen GM-Serie bringen – das dringt aus diversen Gerüchteküchen. Ob’s ein 18mm F/1.8 oder ein 21mm F/2.1 wird, da sind sich die Gerüchteköche noch uneins. Reine Spekulation ist dagegen, dass es spätestens im Februar 2020 eine Alpha 7 IV geben wird. Aber durchaus eine begründete: Im Februar 2018 wurde die aktuelle Alpha 7 III vorgestellt, die Alpha 7 II kam im Januar 2015.