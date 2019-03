Das LAOWA 9mm F/2.8 ZERO-D ist ein neues Extrem-Weitwinkel-Objektiv für Micro Four Thirds-Kameras (MFT). Es entspricht dabei einem KB-Objektiv mit 18mm Brennweite und eröffnet dem Fotografen ganz außergewöhnliche Perspektiven.

Da für viele Aufgaben der Bildwinkel des beliebten LAOWA 7,5mm/F2,0 mit seinem 110° Bildwinkel zu extrem ist, eignet sich das 9mm mit seinem moderateren 100° Bildwinkel für viele Aufgaben besser. Es ist auch das perfekte Weitwinkelobjektiv für Videofilmer, z.B. in Kombination mit einer Panasonic GH5 oder Blackmagic BMPCC4K.

Besondere Vorteile des Objektivs sind die nahezu völlige Verzeichnungsfreiheit sowie die ausgezeichnete Ausleuchtung der Ecken, da es ursprünglich mit seinem größeren Bildkreis für APS-C Kameras entwickelt wurde. So ist das baugleiche Objektiv bereits für Kameras mit den Anschlüssen für Fuji X, Sony E, Canon EF-M und DJI DL erhältlich.

Mit einer Baulänge von 60mm und nur 53mm Durchmesser ist es ultrakompakt und mit seinem Gewicht von lediglich 215 Gramm extrem leicht. So ist es der ideale Begleiter für alle MFT-Kameras. Es passt in jede Fototasche und fühlt sich sogar noch in der Hosentasche gut aufgehoben.

Dank der kleinen Frontlinse sind alle herkömmlichen Einschraubfilter mit 49mm Durchmesser vignettierungsfrei einzusetzen.

Zwei asphärische Linsen und drei Linsen mit extrem geringer Dispersion reduzieren sowohl die chromatische Aberration wie auch optische Verzeichnungen auf ein absolutes Minimum. Außerdem wird durch diese Konstruktion eine hervorragende Schärfe bis in die Bildecken gewährleistet.

Die Scharfeinstellung erfolgt manuell, ebenso die Blendeneinstellung.