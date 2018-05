Lichtverschmutzung, auch Lichtsmog genannt, kann nächtliche Aufnahme des Sternenhimmels aber auch Stadt- und Landschaftsfotos verunstalten. Dem will Rollei mit den neuen Astroklar-Filtern entgegenwirken. Er sperrt gelbes und oranges Licht und will so Nachtaufnahmen ihre natürliche Kühle zurückgeben. Erhältlich ist der Astroklar-Filter sowohl als Einschraubfilter wie auch als Rechteckfilter für Filterhalter ab ca. 100 Euro.

Pressemitteilung der Rollei GmbH & Co. KG: