Zero-D steht bei Laowa für Weitwinkelobjektive, die praktisch nicht verzeichnen. Mit dem jetzt vorgestellten 9mm f/2,8 Zero-D kommt ein Vertreter dieser Gattung speziell für spiegellose Halbformatkameras von Canon, Sony und Fujifilm. Das Ultraweitwinkel erfasst einen diagonalen Bildwinkel von beachtlichen 113 Grad. Es kommt im Mai in den Handel und soll rund 630 Euro kosten.

Das Laowa 9mm f/2,8 Zero-D von Vernusoptics fällt mit seinem Gewicht von gerade einmal 215 Gramm sowie 53 Millimeter Durchmesser und sechs Zentimeter Länge ausgesprochen kompakt aus. Was aber keineswegs auf Kosten optischen Konstruktion geht, denn die ist mit 15 Linsen in zehn Gruppen durchaus aufwändig. Zumal zwei asphärische sowie drei ED-Glaselemente optische Fehler gar nicht erst auftreten lassen wollen und bis in die Ecken für eine hohe Auflösung sorgen sollen.

Auf elektronische Kontakte zur Kamera verzichtet das Laowa 9mm f/2,8 Zero-D, Blende und Entfernung werden manuell direkt am Objektiv eingestellt. Obwohl das Objektiv mit einer fest verbaute Gegenlichtblende ausgestattet ist, erlaubt ein 49-Millimeter-Filtergewinde den Einsatz von Frontfiltern. Mit F/2.8 ist das Superweitwinkel recht lichtstark, die Irisblende besteht aus sieben Lamellen.

Wenn es hierzulande im Mai für ca. 630 Euro in den Handel kommt, wird das Laowa 9mm f/2,8 Zero-D mit Anschlüssen für Canon EOS M, Sony E und Fujifilm X erhältlich sein, etwa bei Amazon.