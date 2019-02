Skylum gewährt auf seine Lightroom-Alternative Luminar 3 noch bis kommenden Montag einen satten Valentinstag-Rabatt. Außerdem wird in Kürze das Update auf Version 3.02 erwartet, das Verbesserungen bei den Verwaltungsfunktionen von Luminar bringen wird.

Mit einem regulären Preis von 69 Euro zählt Luminar 3 zu den preisgünstigen Lightroom-Alternativen. Doch ab heute profitieren echte Sparfüchse noch mehr – Luminar 3 gibt es noch bis zum kommenden Montag mit Valentinstag-Rabatt für nur 49 Euro.

Zwar konnten die mit Luminar 3 eingeführten Funktionen zur Bildverwaltung in unserem Test Lightroom nicht ganz das Wasser reichen – für den Hausgebrauch reichen sie aber allemal. Und: Skylum hat bereits für die kommenden Tage ein kostenloses Update auf Version 3.02 in Aussicht gestellt, das die Verwaltungsfunktionen verbessern soll. So wird es dann zum Beispiel möglich sein, in Luminar Unterordner anzulegen und Bilder dorthin zu verschieben.

Übrigens: Auch für das Bundle aus Luminar 3 und Aurora HDR gibt es einen satten Rabatt zum Valentinstag – beide Programme zusammen sind bis zum kommenden Montag für 119 Euro statt 168 Euro zu haben. Ein echtes Schnäppchen, Aurora HDR alleine kostet regulär schon 99 Euro.