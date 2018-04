Mit dem seit gestern verfügbaren April-Update für Lightroom CC Classic, Lightroom CC und Adobe Camera Raw (der RAW-Konverter von Photoshop und Bridge) wertet Adobe die Kamera-Profile deutlich auf. Außerdem neu in Lightroom Classic CC 7.3: Die Gesichtserkennung wurde verbessert, das Panel „Kurven“ ist nun größer und die Liste der unterstützten Kameras und Objektive wurde um neue Modelle erweitert.

Kamerahersteller bieten sie schon lange: Profile, die Farbgebung, Kontrast etc. gemäß fester Vorgaben anpassen (wie in unserem Titelbild). Bei Canon heißen sie „Picture Style“, bei Nikon Bildstil und Sony nennt die Funktion Kreativmodus. Meistens bieten sie Vorgaben wie „Porträt“, „Landschaft“ oder „Neutral“ aber auch „Schwarzweiß“ oder „Vintage“. In Lightroom waren diese Kamera- und Hersteller-spezifischen Vorgaben bislang im Panel Kalibrierungdes Entwickeln-Moduls versteckt. Und Adobe hat auch genau ein Standard-Profil beigesteuert, dass in den Standardeinstellungen von Lightroom übrigens stets die Basis bei der RAW-Entwicklung bildet.

Neue Profile

Mit dem gestern veröffentlichten Update auf Lightroom CC Classic 7.3 holt Adobe die Kamera-Profile nun aus dem Dornröschenschlaf. Übrigens auch bei Lightroom CC und Camera Raw, dem RAW-Konverter von Photoshop und Bridge. Nicht nur, dass die Profile nun an prominenter Position in den Grundeinstellungen zu finden sind. Adobe hat Lightroom auch gleich noch dutzende eigener Profile spendiert. Und damit ihre Auswirkungen gleich ins Auge fallen, gibt es einen Profil-Browser mit aussagekräftiger Vorschaufunktion (siehe Abbildung).

Sechs sogenannte RAW-Profile und über 40 Kreativ-Profile liefert Adobe beim Update auf die aktuelle Lightroom-Version mit. Darunter sind 17 Profile für Schwarzweiß-Umsetzungen. Außerdem verspricht Adobe weitere Profile mit zukünftigen Lightroom-Updates.

Neues Dateiformat für Vorgaben (Presets)

Lightroom speichert Vorgaben ab sofort im Dateiformat xmp und nicht mehr wie bisher als lrtemplate. Vorteil: Damit werden die Vorgaben kompatibel zu Camera Raw, also zu Bridge und Photoshop.

Bisherige Vorschau-Vorgaben konvertiert Lightroom beim Update automatisch ins neue Dateiformat. Leider geht dabei derzeit die Möglichkeit verloren, Presets nachträglich umzubenennen. Dafür zeig Lightroom nun eine Vorschau am Hauptbild, sobald man mit der Maus auf eine Vorgabe zeigt.

Dunst entfernen nun in den Grundeinstellungen

Die Funktion Dunst entfernenhat Adobe in die Grundeinstellungen verschoben. Und zwar direkt unter Klarheit, eine Funktion, mit der Dunst entfernenja durchaus verwandt ist.

Verbesserte Gesichtserkennung

Adobe hat die Gesichtserkennung mit dem aktuellen Lightroom-Update komplett überarbeitet. Sie soll Gesichter deutlich besser erkennen als die bisherige Automatik. Wenn Katalogeinstellungen > Metadaten > Auf allen Fotos Gesichter automatisch erkennen aktiviert ist, ändert sich nichts für Sie.

Neu hinzugekommen ist die Funktion Gesichter werden erneut gesucht imBibliothek-Menü. Sie hilft, die Gesichtserkennung bei den Fotos zu verbessern, die Lightroom bereits indiziert hat.

Panels Schärfen und Gradationskurven verbessert

Das Panel „Gradationskurven“ ist nun deutlich größer und damit komfortabler geworden. Adobe hat dazu einfach nutzlosen Freiraum rundherum entfernt. Außerdem startet Schärfenin derDetail-Palette jetzt mit dem Vorgabewert 40 und nicht mehr mit 25.

Neues in Lightroom CC

Mit dem gestern veröffentlichten Update führt Adobe die Profil-Funktion auch in Lightroom CC Desktop und Lightroom CC iOS ein. Außerdem arbeitet diese Lightroom-Variante nun auch mit NAS-Speichern zusammen.

Neu in Lightroom CC iOS ist außerdem:

Geometrie -Reiter mit den Schiebereglern Vertikal , Vertikal mit Führung und Geometrie , die das Ausrichten von schrägen horizontalen und vertikalen Linien ermöglichen (Premium-Funktion)

-Reiter mit den Schiebereglern , und , die das Ausrichten von schrägen horizontalen und vertikalen Linien ermöglichen (Premium-Funktion) Verbesserte Körnungs-Filter um eine realistischere Filmkörnung zu ermöglichen

Bearbeitungsmodus für Linkshänder auf dem iPad

Optimierte Kontrolle der Lightroom-CC-Web-Freigaben, wodurch Downloads aktiviert und Metadaten und Standortinformationen über Freigaben für lightroom.adobe.com angezeigt werden können.

iPhone-X-Layout-Optimierungen

In Lightroom CC Android & ChromeOS gibt es folgende Neuerungen:

Details -Reiter mit Schärfungs- und Rauschreduzierungsoptionen, um fotografische Details abzustimmen.

-Reiter mit Schärfungs- und Rauschreduzierungsoptionen, um fotografische Details abzustimmen. Verbesserte Körnungs-Filter um eine realistischere Filmkörnung zu ermöglichen

Optimierte Kontrolle der Lightroom-CC-Web-Freigaben, wodurch Downloads aktiviert und Metadaten und Standortinformationen über Freigaben für lightroom.adobe.com angezeigt werden können.

Neu unterstützte Kameras

Mit den gestern veröffentlichten Updates unterstützen Lightroom und Camera Raw neu folgende Kameras: