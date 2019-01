In der Nacht von diesem Sonntag auf Montag kommt es über Deutschland erneut zu einer totalen Mondfinsternis. Dabei verspricht ein weitgehend klarer Winterhimmel nahezu allerorten einen ungetrübten Blick auf das seltene Naturereignis. Diesmal wird der sogenannte Blutmond frühmorgens tief über dem Horizont stehen – ideal für besonders eindrucksvolle Fotos.

Wer die Mondfinsternis im Sommer 2018 verpasst, bekommt kurz vor der Dämmerung am Montagmorgen eine neue Chance für eindrucksvolle Fotos: Gegen 5:40 Uhr wird der Mond komplett in den Erdschatten eingetreten sein und dann für etwa eine Stunde als dunkelroter Blutmond am Morgenhimmel stehen.

Die totale Mondfinsternis wird in ganz Deutschland und in der Schweiz zu beobachten sein sowie in weiten Teilen Österreichs. Die Wetteraussichten versprechen in klarer Winterluft einen störungsfreien Blick, ideales Wetter zum Fotografieren also. Der Blutmond wird etwa im Nordwesten stehen, und zwar bereits recht tief über dem Horizont. Das ermöglicht es bei einer geschickten Standortwahl, hohe Landmarken im Vordergrund mit in die Aufnahmen einzubeziehen.

In unserem Beitrag zur Mondfinsternis 2018 (bei der das Titelbild hier entstand) erfahren Sie, wie Sie eine Mondfinsternis richtig fotografieren.