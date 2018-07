Am Freitagabend dieser Woche verdunkelt die Erde den Mond komplett, es kommt zu einer totalen Mondfinsternis. Und Hoch Helmut wird nicht nur für die bislang wärmsten Tage des Jahres sorgen, sondern Mitteleuropa voraussichtlich auch einen weitgehend klaren Himmel bescheren. Ideale Voraussetzungen also, um Kamera, Teleobjektiv und Stativ zu packen und den Mond einzufangen, wie er langsam vom Kernschatten der Erde abgedunkelt wird.

Am Freitag kurz nach der Tagesschau ist es wieder einmal soweit: Der Mond wird in den Kernschatten der Erde eintreten und für mehr als eineinhalb Stunden nur noch als rötlich glimmende Kugel am Firmament zu sehen sein. Eine totale Mondfinsternis.

Die Mondfinsternis am 27. Juli ist die längste in diesem Jahrhundert. Rund 103 Minuten dauert die Totalität, in der der Mond komplett vom Kernschatten der Erde verdunkelt wird. Viele Medien sprechen deshalb von einem Jahrhundertereignis. Dabei ist eine totale Mondfinsternis gar nicht so selten: Für das 21. Jahrhundert haben Astronomen 85 Kernschattenfinsternisse errechnet. In Mitteleuropa kann die nächste totale Mondfinsternis bereits am 21. Januar 2019 beobachtet werden.

Mondfinsternis Juli 2018: Wichtige Daten

Die eigentliche Mondfinsternis beginnt am kommenden Freitag, wenn der Mond um 20:24 Uhr (MESZ) in den Kernschatten der Erde tritt. In Mitteleuropa ist dieser Augenblick nicht zu beobachten, da der Mond dann noch nicht aufgegangen ist. Wann der Mond über dem Horizont erscheint, häng vom Ort ab. Gut dran sind Sie, falls Sie sich möglichst weit im Süden und im Osten aufhalten. So geht der Mond in Wien um 20:29 Uhr auf, in München um 20:48 Uhr, in Hamburg aber erst um 21:16 Uhr. Wie die Mondfinsternis an Ihrem Ort verläuft, können Sie zum Beispiel hier nachschlagen.

Wenn der Mond um 21:30 Uhr in den Kernschatten der Erde tritt und zunehmend abgedunkelt wird, sind aber auch die Nordlichter dabei. Um 22:22 Uhr ist der Mond dann komplett in den Kernschatten der Erde gewandert und steht bis 23:13 Uhr als sogenannter Blutmond rot glimmend über dem Horizont und zwar recht tief (zwischen 10° und 15°). Spätestens um 20 Minuten nach Mitternacht können Sie Ihre Fotoausrüstung wieder einpacken. Dann hat der Mond auch den Halbschatten der Erde verlassen.