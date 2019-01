Die Zeiss ZX1 kommt offenbar bald ums Eck. Der Hersteller selber hat nun ein erstes Hands-On-Video veröffentlicht, in dem die Fotografin Sabrina Weniger ordentlich von der ersten Kamera mit integriertem Lightroom schwärmen darf.

Die Zeiss ZX1 ist fertig, das hat photoscala kurz vor Weihnachten aus zuverlässiger Quelle erfahren. Sie wird wohl in wenigen Wochen, vielleicht schon in den kommenden Tagen in den Handel kommen. Bis dahin erlaubt Zeiss in einem Promo-Video einen ersten Ausblick auf die Kamera mit integriertem Lightroom.

Im kurz vor Weihnachten auf Youtube veröffentlichten „Hands-On“ darf Fotografin Sabrina Weniger von der Kamera schwärmen ohne Substanzielles zur Technik zu verraten. Immerhin vermitteln die Bilder einen neuen Eindruck von der Kamera: In der Hand der Fotografin wirkt die ZX1 nicht gerade kompakt.

Erstes Hands-On-Video der Zeiss ZX1