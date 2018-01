Die Foto-Handtasche FRIAR von Firmcam

Baumwoll-Canvas in klassischer Leinwandbindung und Akzente in vegetabil gegerbtem Wildleder. Als Handtasche in urbanem Design besticht die FRIAR Kameratasche bereits durch raffinierte Details wie Verschlüsse in Vintage-Silber, geräumige Accessoire-Taschen und Innenaufteilung aus strapazierfähigem Netzstoff. Ein großer Shopper mit übersichtlicher Gliederung.

Dank des herausnehmbaren Kamera-Inletts wird die FRIAR im Handumdrehen zur vollwertigen Kameratasche. Variabel einsetzbare Trenner bieten die Möglichkeit von kleinen Kompakten bis hin zu DSLR-Kameras mit zwei weiteren Objektiven sicher zu verstauen. So ist ein Wechsel zwischen Hand- und Fototasche immer schnell und einfach. Wird das Fotoequipment nicht gebraucht, so kann es praktisch im Inlett aufbewahrt werden und ist so sicher vor Staub und Kratzern. Selbst im Hotelsafe.

Ebenfalls dabei ist ein weiteres flaches Inlett, das wahlweise ein Tablet bis zu 11“ oder Zubehör fasst. Auch als Kosmetiktäschchen ist es einzusetzen, und rundet so stilsicher den modern-lässigen Look ab. Egal ob als Handtasche oder als Kameratasche verwendet, die FRIAR von Firmcam ist ein wahres Raumwunder. Durch den praktischen Rollverschluss ist das Hauptfach variabel in seiner Größe anpassbar. Geschlossen wird das Hauptfach durch einen Canvas-Gurt mit hochwertiger Metallschließe, der durch einfachen Zug längenverstellt werden kann.

Im Lieferumfang enthalten ist ein praktischer Staubbeutel.