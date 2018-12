Canon: Patent für EOS R mit Bildstabilisator +++ Fujifilm verspricht rauscharme GFX 100 +++ Nikon: D760 vor der Tür? +++ Olympus: Neu Objektive für neues Flaggschiff-Modell? +++ Sigma: Foveon-Sensor wird weiter entwickelt +++ Tamron: Kommt bald ein 70-200mm f/2.8 für Sony E?

Update, 10. Dezember 2018, 19:20 Uhr: wir haben ein nicht ganz unwichtiges Gerücht zu Nikon nachgetragen.

Canon will offenbar zukünftige Modelle der EOS-R-Familie mit einem sensorbasierten Bildstabilisator ausstatten. Ganz neu ist dieses Gerücht nicht. Neu befeuert wird es allerdings durch ein weiteres Patent, das jetzt Canonwatch ausgegraben hat. Über die Leistungsfähigkeit und Möglichkeiten des Systems ist bislang kaum etwas bekannt. Nur soviel: es soll auch in der Lage sein, dezentrierte Objektive zu korrigieren.

Die kommende Fujifilm GFX 100 soll trotz 100-Megapixel-Sensor weniger rauschen als GFX50S und GXS 50R mit 50 Megapixel. Das hat ein hochrangiger Fuji-Manager anlässlich eines Presse-Events in Thailand versprochen, berichtet Fujirumors.

Nikon könnte in der ersten Jahreshälfte 2019 eine D760 präsentieren, wie Nikonrumors vermutet. Sie würde das neue Einsteigermodell in die Kleinbildklasse werden und die D750 ersetzen. Ersatzlos gestrichen würde dann die D610. Zu den technischen Daten ist bislang wenig durchgesickert, immerhin soviel: die D760 soll in 4K filmen.

Wieder Neues vom kolportierten Olympus-Flaggschiff: Schon im Januar soll es soweit sein, dass Olympus sein neues Top-Model präsentiert. Und dazu gleich noch zwei Tele-Zooms und ein Weitwinkel-Zoom. So wollen es jedenfalls die Gerüchteköche von 4/3 Rumors erfahren haben. Und mehr noch: Olympus kommende Spitzenkamera soll bereits ab Februar 2019 erhältlich sein und die OM-D E-M 1 Mark II nicht ablösen, sondern nach oben hin ergänzen.

Sigma entwickelt wohl den Foveon-Sensor weiter. Darauf weist ein Patent hin, das jetzt Photorumors ausgegraben hat. Es beschreibt einen Bildwandler mit zwei-lagigen Sensorzellen. Jedes Pixel besteht dabei aus einer grünempfindlichen Schicht, für Rot und Blau ist jeweils abwechselnd die zweite Schicht zuständig.

Arbeitet Tamron an einem 70-200mm f/2.8? Das vermuten zumindest die Gerüchteköche von Sonyalpharumurs. Demnach soll das Telezoom ein Pendant zum 28-75 F/2.8 Di III RXD für Sony-E-Mount werden. Herauskommen könnte das Objektiv im ersten Quartal 2019.