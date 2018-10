Canon: Nächste EOS R mit Bildstabilisator? +++ Sigma will kompakte Primes entwickeln +++ Die nächste Leica: Q2? +++ Fujifilm I: Was die GFX 100 kosten könnte +++ Fujifilm II: Kommt Instax mit Wechselobjektiven? +++ Olympus: Neues Flaggschiff steht vor der Tür +++ Panasonic: S1 und S1 R mit Videoaufzeichnung im RAW-Format?

Canon könnte schon bald eine Systemkamera vorstellen, die mit einem sensorbasierten Bildstabilisator (IBIS) ausgestattet ist. Vielleicht sogar schon die nächste Generation der EOS R? Jedenfalls ist ein aktuelles Canon-Patent aufgetaucht, das genau einen derartigen IBIS beschreibt. Ob der aber schon im kommenden Modell der EOS R (das für 2019 erwartet wird) realisiert wird, da sind sich die Gerüchteköche nicht ganz einig.

Lange hat Canon bei seinen Systemkameras ausschließlich auf einen optischen Bildstabilisator gesetzt. Jetzt wurde eine Patentschrift von Canon veröffentlicht, das einen sensorbasierten Bildstabilisator zeigt.

Was könnte Sigma als Nächstes angehen? Dazu hat Wang Hao, Chef von Sigma China, kürzlich ein paar Informationen herausgerückt. Demnach geht Sigma davon aus, dass den spiegellosen Kleinbildkameras die Zukunft gehören wird. Eine ART-Serie mit noch höherer Lichtstärke als F1.4 passt nicht so gut zu dieser Kameraklasse. Deshalb will sich Sigma als nächstes auf kompakte Kleinbildobjektive konzentrieren

Leica arbeitet offenbar an einem Nachfolger der Leica Q. Wie die Gerüchteköche von Leica Rumors erfahren haben wollen, soll sich die Q2 praktisch nicht von ihrer Vorgängerin unterscheiden. Einzige Neuerungen: Eine signifikant höhere Auflösung.

Im nächsten Jahr soll Fujifilm die GFX 100 mit 100 Megapixel bringen. Jetzt sind erste Hinweise aufgetaucht, was der Megapixelbolide kosten könnte: 9998 Dollar. Das könnte harte Zeiten für Phase One und Hasselblad einläuten.

Und noch einmal Fujifilm. Möglicherweise könnte eine Instax-Sofortbildkamera mit Wechselobjektiv kommen. Das hat Toshihisa Iida, General Manager der Fujifilm Optical Device and Electronic Imaging Products Division, gegenüber DPreview angedeudet.

Olympus wird nächstes Jahr 100 Jahre alt. Und da soll es zum Geburtstag ein neues Top-Modell geben. Die Kamera soll das neue Flaggschiff von Olympus werden, mit bahnbrechenden Innovationen, heißt es. Vielleicht wissen wir bereits im Januar 2019 mehr, dringt aus den Gerüchteküchen.

Neues auch zur Panasonic S1 und S1R: Die beiden für nächstes Jahr genkündigten Kleinbildspiegellosen können möglicherwiese einen Videostream im RAW-Format ausgeben. Wenn‘s wahr würde, könnte Panasonic den etablierten Hollywood-Kameras Konkurrenz machen.