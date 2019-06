Kompakt, leicht und lichtstark – das neue Tamron Ultra-Weitwinkelzoom-Objektiv für spiegellose Systemkameras mit Sony E-Mount 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Modell A046)

Köln, 28. Juni 2019 – Der japanische Objektivhersteller Tamron, führend in der Produktion von hochwertigen optischen Produkten, kündigt die Markteinführung des lichtstarken Ultra-Weitwinkelzoom-Objektivs 17-28mm F/2.8 Di III RXD (Modell A046) für spiegellose Vollformat-Systemkameras mit Sony E-Mount an. Mit einem Gewicht von nur 420 g, einer Länge von gerade einmal 99 mm und Filterdurchmesser 67 mm ist das Objektiv nicht nur beispiellos leicht und handlich, sondern präsentiert sich auch an einer kompakten spiegellosen Systemkamera perfekt ausbalanciert. In Verbindung mit der exzellenten Bildqualität ist das neue Ultra-Weitwinkelzoom-Objektiv damit ideal für eine Vielzahl von Motiven wie Landschaft, Architektur, Reportage und Familien­schnappschüsse.

Das 17-28mm bietet eine hohe F/2.8-Lichtstärke über den gesamten Brennweitenbereich sowie eine sehr gute Detail- und Kontrastwiedergabe. Die Kombination aus Ultra-Weitwinkel, großer Offenblende und kurzer Naheinstellgrenze von nur 0,19 Meter (Weitwinkel) macht das Objektiv vielseitig einsetzbar und inspiriert zu kreativen, ausdrucksstarken Bildergebnissen. Das neue Autofokussystem basiert auf einem leisen RXD-Schrittmotor (Rapid eXtra-silent stepping Drive), der schnell und präzise auf das Motiv scharfstellt. Dank der lautlosen Fokussierung eignet sich das 17‑28mm F/2.8 Di III RXD insbesondere auch für Videoaufnahmen.

Die wetterfeste Konstruktion des neuen Zoom-Objektivs ist gegen Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt. Die Frontlinse verfügt über eine wasserabweisende Fluor-Vergütung, die einer Verschmutzung durch Fingerabdrücke oder Staub effektiv vorbeugt. Darüber hinaus ist das 17-28mm F/2.8 kompatibel mit diversen kameraspezifischen Technologien wie schnellem Hybrid-Autofokus und Augenerkennungs-AF.

HIGHLIGHTS

Perfekte Ergänzung zum beliebten Tamron 28-75mm F/2.8 Di III RXD

Das neue 17-28mm F/2.8 Di III RXD Zoom-Objektiv basiert auf dem gleichen Entwicklungskonzept wie das im Mai 2018 eingeführte 28-75mm F/2.8 Di II RXD (Modell A036). Zu den besonderen Merkmalen beider Objektive zählen ihre außergewöhnlich hohe Abbildungsqualität und die kompakte, handliche Bauweise. Mit einer Länge von nur 99 mm und einem Gewicht von lediglich 420 g ist das Tamron 17‑28mm F/2.8 in seiner Klasse unerreicht kompakt und leicht. Der Tubus verändert seine Größe beim Zoomen und Fokussieren nicht, was zur exzellenten Handhandhabung dieses Ultra-Weitwinkelzoom-Objektivs beiträgt und dieses Zoom zur idealen Wahl für Anwender macht, die viel unterwegs sind. Zusammen wiegen 17-28mm und 28-75mm weniger als ein Kilo.

Exzellente Abbildungsleistung

Der optische Aufbau des 17-28mm F/2.8 Di III RXD verfügt über 13 Elemente in 11 Gruppen, darunter drei asphärische Linsen und zwei LD-Elemente (Low Dispersion) sowie ein XLD-Element (eXtra Low Dispersion), das ähnliche Eigenschaften wie eine Fluorit-Linse besitzt. Durch die Kombination dieser Linsen werden chromatische Aberrationen und andere optische Abbildungsfehler effektiv unterdrückt. Die Linsenoberflächen sind mit Tamrons BBAR-Anti-Reflex-Beschichtung (Broad-Band Anti-Reflection) versehen, die bei Gegenlichtaufnahmen Reflexionen im Innern des Objektivs effektiv unterdrückt. In Verbindung mit den Kamerafunktionen* wird über den gesamten Brennweitenbereich eine sehr hohe Abbildungsleistung erreicht, die das Potenzial hochauflösender Sensoren voll ausschöpft.

* Objektivkorrektur-Funktion muss aktiviert sein.

Kurze Einstellentfernung für ausdrucksstarke Perspektiven

Mit dem 17-28mm F/2.8 lässt sich selbst aus nächster Nähe fotografieren. Da die Naheinstellgrenze im Weitwinkel kürzer ist als im Tele, eröffnen sich dem Fotografen neue kreative Möglichkeiten für Bilder mit dynamischer Perspektive und ausdrucksstarker Tiefe (nahe Objekte erscheinen größer, entfernte Objekte wirken kleiner). Bei 17 mm ermöglicht die extrem kurze Naheinstellgrenze von 19 cm (wie beim 28-75mm F/2.8) faszinierende Nahaufnahmen im Abbildungsmaßstab 1:5,2; bei 28 mm beträgt die kürzeste Einstellentfernung 26 cm (Abbildungsmaßstab 1:6).

Leiser Autofokus mit RXD-Technologie

Das Autofokus-System verfügt über einen Sensor, der die aktuelle Fokuseinstellung des Objektivs ermittelt, und einen RXD-Schrittmotor(Rapid eXtra-silent stepping Drive). Sie sorgen beim Fokussieren für eine besonders hohe Geschwindigkeit und Präzision, die es dem Anwender ermöglicht, auch dynamische Objekte kontinuierlich im Schärfebereich zu halten. Dabei arbeitet der Autofokus so leise, dass bei der Videoaufnahme praktisch keine störenden Fokussiergeräusche aufgezeichnet werden. Die kompakte RXD-Technologie trägt darüber hinaus maßgeblich zur unerreichten Handlichkeit des 17-28mm F/2.8 Di III RXD bei.

Wettergeschützte Konstruktion und Fluor-Vergütung

Der Bajonettring sowie andere kritische Stellen des 17-28mm F/2.8 Di III RXDsind gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser abgedichtet. Damit kann selbst unter widrigen Wetterbedingungen draußen mit dem Objektiv fotografiert werden. Die Frontlinse ist mit einer wasser- und fettabweisenden Fluor-Beschichtung vergütet, die dafür sorgt, dass sich die Linsenoberfläche sehr leicht reinigen lässt und weniger anfällig ist für Verschmutzung, etwa durch Fingerabdrücke oder Dreckspritzer.

Anspruchsvolles Design und hochwertige Verarbeitung

Wie das 28-75mm (Modell A036) ist das neue 17-28mm (Modell A046) so konstruiert, dass der Zoom-Ring vorne und der Fokus-Ring hinten liegt. Damit ist die Bedienung beider Objektive für den Anwender gleich. Das Design des neuen Objektivs orientiert sich am charakteristischen Konzept der hochwertigen Tamron-Objektive, die sich durch einen besonderen Sinn für Details, eine sorgfältige Verarbeitung und eine optimale Formgebung auszeichnen. Zu den hervorstechenden Markenkennzeichen der hochwertigen Tamron-Objektive zählen der hellgoldene Ring und das intuitive Bedienkonzept.

Vielseitiges Einsatzmöglichkeiten im Duo mit dem 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Modell A036)

Zusammen umfassen die Tamron-Objektive 17-28mm und 28-75mm einen umfassenden Zoombereich vom 17 mm Ultra-Weitwinkel- bis zur mittleren 75 mm Tele-Brennweite bei durchgängig hoher Lichtstärke F/2.8. Mit einem Gewicht von zusammen nur 970 g ist das Duo die ideale Ergänzung für eine kompakte spiegellose Systemkamera. Die Modelle verfügen zudem über denselben Filter­durchmesser (Ø67 mm), so dass sich ein Set Polarisations- oder Graufilter an beiden nutzen lässt und auch die Objektivdeckel austauschbar sind.

Kompatibel mit wesentlichen Kamera-Funktionen

Das Tamron 17-28mm F/2.8 Zoom-Objektiv ist kompatibel mit vielen fortschrittlichen Funktionen spiegelloser Systemkameras. Dazu zählen: