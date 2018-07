Das kürzlich in Japan präsentierte Makroobjektiv Voigtländer Macro Apo-Lanthar 110 mm / F2,5 für Sony E ist ab August 2018 auch hierzulande zu haben. Der Preis liegt bei rund 1200 Euro – also günstiger als in unserer ersten Meldung vermutet.

Pressemitteilung der Voigtländer GmbH: