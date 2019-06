ROLLEI F:X PRO FILTER: Die besten Filter für noch bessere Bilder

HARD GND eignen sich sehr gut für Aufnahmen am Meer und andere Motivsituationen, die über eine gerade und klar definierte Horizontlinie verfügen

CENTER GND werden bevorzugt für schwierige Lichtsituationen in der Bildmitte verwendet und ermöglichen so einen einzigartigen Dynamikbereich im Bild.

REVERSE GND werden als Korrektur für sehr helle Bildteile im mittleren Bereich eingesetzt. Typische Motive sind Sonnenaufgänge oder -untergänge.

Die F:X PRO ND FILTER sind Neutraldichtefilter oder Graufilter, die das sichtbare Licht gleichmäßig reduzieren, ohne dadurch die Helligkeit oder den Farbkontrast des Motivs an sich zu ändern. Man verlängert so die Belichtungszeit, um einen gezielten Effekt im Bild zu erzeugen. Es gibt sie in verschiedenen Stärken: ND8, ND64, ND1000, ND2000, ND4000. So sind Sie auch bei Sonnenschein in der Lage, magisch gezeichnete Bilder mit längeren Belichtungszeiten aufzunehmen. Bewegte Elemente Ihrer Bildkomposition können Sie verschwimmen lassen – unbewegte Teile des Bildes bleiben jedoch scharf, weil sie sich nicht bewegen.

Ein Muss nicht nur in der Landschaftsfotografie ist ein zirkularer Polfilter („CPL“). Mit dem CPL können nicht nur Farben und Kontraste verstärken, sondern sie sind auch in der Lage, Spiegelungen stufenlos aus Ihrer Aufnahme herauszufiltern – beispielsweise bei Architektur-Aufnahmen, in denen Fenster zu sehen sind. Auch reduziert ein CPL Spiegelungen auf nicht-metallischen Oberflächen, wie beispielsweise Wasser-Reflexionen.