Anfang dieser Woche hat Phase One Industrial das Luftbildkamerasystem iXM vorgestellt. Dass die Kameras auf einer neuen Generation von Sonys neuen Mittelformatsensoren basieren, ist zunächst etwas untergegangen. Dabei könnten die iXM 100 und iXM 50 Vorboten einer ganzen Reihe weiterer neuer Mittelformatkameras sein.

Mit der Anfang dieser Woche vorgestellten iXM 100 und iXM 50 halten bei Phase One Industrial erstmals die neuen Mittelformat eingesetzt, die Sony Semiconductor Solutions letztes Jahr vorgestellthat. Ihre Besonderheit: Erstmals setzt Sony bei Sensoren dieses Format auf die lichtempfindlichere BSI-Technologie. Außerdem erreicht der IMX461, der Sensor aus der iXM100, eine Rate von 6 Bilder/Sekunde (bei voller Auflösung von 100 Megapixel wohlgemerkt).

Dass Phase One Industrial der einzige Kunde von Sony Semiconductor bleiben wird, ist wohl ausgeschlossen. Vielmehr dürften schon bald weitere Kamerahersteller die Gelegenheit beim Schopf packen und ihre Modelle mit Sonys neuen Bildwandlern ausstatten.

An erster Stelle natürlich Fujifilm. Dort wird angeblich bereits fleißig an einer GFX 100S gearbeitet. Vor 2019 wird das aber wohl nichts werden. Wohl auch, weil Fujifilm zuvor noch die GFX50R bringen wird, wie Fujirumors erfahren haben will.

Und natürlich Hasselblad. Die Schweden könnten den Sensor IMX461 für eine X2D einsetzen. Ein weiterer Kandidat wäre Pentax, für eine runderneuerte Version der 645Z.

Und Sony, genauer gesagt, Sony Imagaing Solutions? Eher unwahrscheinlich. Sony ist seit Jahren exklusiv unterwegs mit seinen der spiegellosen Kleinbild-Systemkameras.