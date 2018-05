Canon hat vor Kurzem seinen Bericht für das erste Quartal 2018 veröffentlicht. Während es dem gesamten Unternehmen derzeit gut geht, schwächelt die Sparte Imaging System deutlich. Für das gesamte Geschäftsjahr 2018 peilt Canon Imaging dennoch ein Ergebnis auf Vorjahresniveau an. Für den Aufschwung sorgen sollen gleich mehrere spiegellose Systemkameras, die noch dieses Jahr erwartet werden.

Jetzt hat es auch Canon erwischt: Die Imaging-Sparte hat das erste Quartal des Geschäftsjahrs mit rückläufigen Umsatz und Gewinn abgeschlossen. Dabei war Canon bei der Vorstellung des Jahresberichts 2017noch von stetig zunehmenden Wachstum ausgegangen.

Um -11,2 Prozent sind die Umsätze mit Digitalkameras bei Canon im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückgegangen. Der operative Gewinn der gesamten Imaging-Sparte (zu der etwa auch Inkjet-Drucker gehören) verzeichnet gar ein Minus von -15,5 Prozent.

Verantwortlich dafür dürfte auch bei Canon ein drastischer Absatzeinbruch bei den Kompaktkameras sein (-41 %). Aber auch die Systemkameras mit Wechselobjektiven (DSLR und Spiegellose) mussten Federn lassen (-3 %).

Trotz des schlechten Starts in das Geschäftsjahr 2018 hält Canon Imaging weiterhin an dem Ziel fest, ein Umsatzplus von +1,2 % zu erreichen. Dazu will Canon mit neuen Produkten Marktanteile zurückholen, insbesondere mit neuen Spiegellosen wie der kürzlich vorgestellten EOS M50. Beobachter erwarten zudem, dass Canon noch in diesem Jahr mindestens eine Spiegellose für gehobene Ansprüche bringen wird.