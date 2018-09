Vorschau auf die neue RICOH GR III, die neue High-End Digital Kompaktkamera

Ricoh Imaging freut sich, auf der photokina 2018, der weltgrößten Messe für Foto- und Bildverarbeitung, vom 26. bis 29. September, einen Prototyp der RICOH GR III, als neustes Modell der RICOH GR-Serie zu präsentieren.

Die RICOH GR-Serie mit ihrer mehr als 20-jährigen Geschichte, steht wie kaum eine andere High-End Digitalkamera für eine außergewöhnliche Bildqualität, die in der Kombination mit einem leichten und kompakten Gehäuse, prädestiniert für die Schnappschussfotografie ist.

Neben diesem Grundkonzept bemühen sich die Produktentwickler auf die Bedürfnisse der Foto-grafen einzugehen und Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen, und diese soweit möglich in Firmware Updates in den laufenden Modellen umzusetzen. Nicht umsonst ist das Gesamtkonzept der GR-Serie bei vielen Fotografen, insbesondere bei Profis und erfahrenen Amateuren, sehr beliebt.

Mit der neuen, in Entwicklung befindlichen, RICOH GR III wird das Grundkonzept der GR-Serie konsequent weiterverfolgt. Im gewohnt kompakten Gehäuse sind die Hauptkomponenten komplett erneuert. So gibt es für einen neuen Sensor auch ein neu berechnetes Objektiv und einen neuen Prozessor, um die größeren Datenmengen verarbeiten zu können.

Der neue 24 MP APS-C CMOS-Sensor ist dabei das ganz besondere Highlight. Er ist beweglich gelagert und bietet somit die Grundlage für eine 3-achsige Bildstabilisierung, die gleichzeitig die Voraussetzung für die neue Sensor-Reinigungsfunktion Dust Removall II ist. Mit diesen Neuerungen wird eine neue Qualitätsebene für Bild und Bedienung erreicht.

Daneben bietet die RICOH GR III aber auch bewährte Funktionen an. Speziell die Vorgaben für die Filmsimulation, mit der Option, verschiedene Filter schon bei der Aufnahme zu nutzen, bietet der Kreativität des Fotografen viele Möglichkeiten. So werden neben Schwarzweiß und Mono-chrome (in verschiedenen Wirkungen), Positivfilm, Porträt, Lebendig oder Leuchtend insgesamt 12 Vorgaben für die Filmsimulation angeboten, wovon 2 individuell gestaltbar sind. Daneben wer-den mehr als 12 Bildoptionen, wie z.B. Filmkörnung oder verschiedene Kontrastvorgaben, angeboten.

Aber auch der bewährte Makro Modus, jetzt bereits mit einer Naheinstellgrenze ab 6 mm, oder die digitalen Brennweiten von 35 mm oder 50 mm erweitern die Möglichkeiten der kleinen Reportagekamera deutlich. Für die neue RICOH GR III wird es weiterhin Zubehör, wie beispielsweise Aufstecksucher oder Filteradapter mit Streulichtblende, geben.

Die RICOH GR III ist eine neue Art von GR-Kamera. Sie ist komplett neu entwickelt, um die kreativen Möglichkeiten der Fotografen zu erweitern. Wir laden sie ein, auf der photokina 2018 einen ersten Blick auf die neue Generation der GR-Serie zu werfen.

Besonders freuen wir uns über das GR-Fantreffen, den „1st GRmany Meet and Greet“, am Sonn-abend den 29. September auf unserem Messestand, um Erfahrungen und Wünsche mit der Geschäftsleitung und Produktentwicklung aus Japan auszutauschen.

Mehr Information zur RICOH GR III finden Sie auf der Produktseite.

Die Produkteinführung der RICOH GR III ist für Anfang 2019 geplant. Der Preis wird zusammen mit der Produktankündigung bekannt geben.