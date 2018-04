Phase One Industrial präsentiert Innovation bei UAV-basierten Luftbildkameras

Vorstellung der neuen metrischen Kameras der iXM Serie mitmotorisierten Objektiven

KOPENHAGEN, 30.April 2018 ― Phase One Industrial hat heute die iXM Serie vorgestellt: eine bahnbrechendeErneuerung im Bereich der Luftbildkameras, angetrieben durch den weltweit schnellsten Mittelformat-Bildsensor. Entwickelt für UAV-Luftbilder, ist dieiXM 100 MP einehochleistungsfähige metrische Kamera mit einer Auswahl an hochauflösenden Objektiven. Die iXM ist für die Integration in den verschiedensten UAV-Plattformen einsetzbar, darunter weiterhin die Phase One Standardintegration für die DJI Matrice 600 Pro.

In der metrischen Kamera iXM 100 wurde der erste Mittelformat-Sensor mit Hintergrundbeleuchtungstechnik verbaut, was eine hohe Lichtsensitivität und einen hohen Dynamikumfang ermöglicht. Schnell, reaktiv, robust und wetterfest (IP53 konform), liefert die iXM 100 MP hochqualitative Luftbildaufnahmen und eine flexible Bedienungsweise, mit der unterschiedlichste Kartierungs-, Vermessungs- oder Inspektionsanwendungen durchgeführt werden können.

Phase One stellt heute außerdem vier neue, speziell entwickelte RSM Objektive mit Fokuslängen zwischen 35mm und 150mm vor. Diese passen nahtlos auf den neuen Sensor, mit einer Pixelgröße von 3.76 µm und einer Rahmengröße von 33 x 44 mm, sodass eine Bildschärfe über das gesamte Sichtfeld sichergestellt wird. Diese Objektive sind sowohl mit festgestellter als auch mit motorisierter Fokusfunktion erhältlich.

Die 35 mm und 80 mm Objektive mit festgestelltem Fokus bieten ausgezeichnete radiometrische Bildqualität, hohe Auflösung und großflächige Abdeckung – perfekt für Vermessungsanwendungen.

Die 80 mm und 150 mm Objektive mit motorisiertem Fokus sind ideal für diverse Inspektionsanwendungen, beispielsweise für Strommasten, Windturbinen, Brücken und andere private oder öffentliche Anlagen.

Objektive mit motorisiertem Fokus, ohne externe bewegliche Teile, eröffnen eine Vielzahl an neuen Einsatzmöglichkeiten für Inspektionsanwendungen bei denen die Fokusdistanz entweder vorab – entsprechend der geplanten Flugstrecke – eingestellt werden kann, oder während des Fluges mit einer Fernbedienung.

Mit dem motorisierten Objektiv erfasst die Kamera scharfe und äußerst detaillierte Bilder von Objekten, die sich in unterschiedlichen Abständen vom Sensor befinden.

Die RSM Objektive beinhalten eine neue Zentralverschluss-Technologie, wodurch 3fps Aufnahmen mit einer Geschwindigkeit von 1/2500 Sekunden unterstützt, und dabei 500 000 Auslösungen garantiert werden. Die Objektive sind thermostabil, um einen gleichbleibenden Fokus auch bei starken Temperaturschwankungen und unterschiedlichen Flughöhen zu gewährleisten. Abgestimmt auf die neue Sensortechnologie, wurde das neue Objektivsystem für erhöhte Produktivität und mehr Flexibilität konzipiert, um die Zuverlässigkeit und die herausragende Bildqualität der Phase One Produkte noch zu steigern.

Um die extrem schnelle Bildrate des Sensors zu bewältigen, arbeitet die neue iXM Plattform mit XQD Highspeed-Speichertechnologie. Darüber hinaus bieten alle Kameras durch den HDMI Ausgang einen „Liveview“, der dem Operator eine gute Übersicht über die aktuelle Aufnahme ermöglicht, auch Belichtungseinstellungen können damit direkt überprüft werden.

Für eine vollständige Auflistung der technischen Daten besuchen Sie bitte: http://industrial.phaseone.com/landing/The_New_iXM_Series.aspx

„In Zusammenarbeit mit unseren UAV Partnern sehen wir einen schnell wachsenden Markt, angetrieben durch ein großes Potential an Zeit- und Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Inspektions- und Vermessungsmethoden”, sagt Dov Kalinski, General Manager von Phase One Industrial. „Mit ihrer neuen Technologie, dem neuen Design und den zusätzlichen Funktionen verspricht die iXM 100 MP eine neue Ära der Inspektionsflüge mit UAVs auf den Weg zu bringen. Phase One Industrial verschiebt weiterhin die Grenzen der technischen Möglichkeiten um Drohnen und größere UAVs mit herausragender Bildtechnologie auszurüsten, indem fortschrittliche Systeme, Kameras und Software entwickelt werden, die dazu beitragen, das Potential voll auszuschöpfen.”

Preise und Verfügbarkeit

Die metrischen Kameras iXM 100 MP und iXM 50 MP können ab sofort bei Phase One Industrial Partnern weltweit vorbestellt werden – Lieferung im Juni 2018.

Preise

iXM 100 MP Kamera: 32.000 Euro/ 40.000 USD

iXM 50 MP Kamera: 17.000 Euro/ 21.000 USD

Objektive: 8.000 Euro/ 10.000 USD

Für mehr Informationen zu Kaufmöglichkeiten und Vertriebspartnern kontaktieren Sie uns bitte auf : https://industrial.phaseone.com/Contact.aspx