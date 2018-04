Mit dem letzten Update auf Version 7.3 liest Lightroom CC Classic auch die Pixel-Shift-Dateien der Sony Alpha 7R III. Bei diesem Verfahren werden vier Fotos derart verrechnet, dass die Farbauflösung drastisch gesteigert wird – zumindest theoretisch. Bislang war zur Verarbeitung der im Pixel-Shift-Verfahren erzeugten RAW-Dateien die Sony-Software Image Edge nötig. Deren Ergebnisse konnten photoscala nicht ganz überzeugen. Ob’s Lightroom jetzt besser macht?

Die Pixel-Shift-Funktion der Alpha 7R III nimmt vier Fotos in rascher Folge auf, zwischen den Aufnahmen versetzt sie den Sensor jeweils um ein Pixel horizontal beziehungsweise vertikal. Die so entstandenen vier RAW-Dateien lassen sich dann mit der Software Sony Image Edge zu einer neuen Rohdatendatei verrechnen. Dabei stehen für jedes Pixel die vollen Farbinformationen zur Verfügung. Die Farbwerte müssen also nicht, wie beim Bayer-Pattern üblich, interpoliert werden.

Bislang war das Verfahren recht umständlich, weil nur Sonys Workflow-Software Image Edge die vier RAW-Dateien zu einer Pixel-Shift-Multishot-Datei (Endung „ARQ“) verrechnen konnte. In Lightroom & Co. ließen sich diese Aufnahmen nur weiterverarbeiten, nachdem sie als TIFF-Datei exportiert wurden.

Dieser Schritt kann ab sofort entfallen, denn Lightroom verarbeitet jetzt die ARQ-Dateien wie eine herkömmlich RAW-Datei. Die vier Pixel-Shift-Aufnahmen zu einer Datei verschmelzen kann Lightroom jedoch nicht – dafür ist weiterhin der Weg über Image Edge nötig.

Pixel-Shift-Artefakte passé?

Beim Test der Sony Alpha 7R IIIhatte Sonys Pixel-Shift-Verfahren keine Begeisterung bei uns ausgelöst. So vielversprechendes das Verfahren auf dem Papier auch sein mag – in der Praxis störten teils heftig ausgeprägte Artefakte an Kontrastkanten das Ergebnis.

Vielleicht lag das ja an der Software und Lightroom kann es besser als Image Edge. In der Tat erzeugt Lightroom beim Entwickeln von ARQ-Dateien weniger Artefakte. Besser als eine One-Shot-RAW-Datei werden die Ergebnisse dennoch nicht. Insbesondere Kontrastkanten wirken seltsam verwaschen, Pixel-artige Artefakte sind weiterhin vorhaben.

Nicht auszuschließen ist, dass die von uns beim Test eingesetzte Alpha 7R III mit Firmware 1.0 fehlerhaft war. photoscala wird daher den Pixel-Shift-Test demnächst mit einem anderen Exemplar der Alpha 7R III wiederholen.