Befree 2N1, Befree Nerissimo und Befree Live QPL: Flexibel, formvollendet, vielseitig

Manfrotto erweitert die Befree Kollektion um drei innovative und stylishe Reisestative.

Köln, September 2018 – Pünktlich zur photokina baut Manfrotto seine populäre Befree Reisestativ-Serie um drei innovative Modelle aus. Während sich das neue Befree 2N1 mit wenigen Handgriffen von einem Drei- in ein Einbeinstativ verwandeln lässt, steht das Befree Nerissimo mit seiner edlen Mattschwarz-Lackierung für eine besonders formvollendete Spielart des Befree Reisestativs. Das Befree Live QPL wendet sich explizit an anspruchsvolle Videografen, die gern mit leichten Gepäck unterwegs und vorzugsweise mit den intuitivenQuick Power Lock-Schnellverschlüssen arbeiten.

Manfrotto Befree 2N1: Aus drei mach eins

Das neue Manfrotto Befree 2N1 ist mit Abstand das vielseitigste Modell der Befree-Serie. Der Clou: Die All-in-One-Lösung lässt sich in wenigen Schritten in ein ebenso robustes wie leichtes Einbeinstativ verwandeln. Eins der Stativbeine ist dafür mit einem speziellen Schließmechanismus ausgestattet. Nach einer halben Drehung gegen den Uhrzeigersinn erscheint ein roter Gummiring, der dem Benutzer signalisiert, dass er das Bein abnehmen und mit der ebenfalls entfernen Mittelsäule zu einem Einbeinstativ verbinden kann. Entscheidend dabei: Der Verschluss-Mechanismus ist so konstruiert, dass das Bein beim späteren Wiederbefestigen sicher und ohne Bewegungsspielraum einrastet. Ein unbeabsichtigtes Lösen beim Gebrauch als Dreibein ist somit nicht möglich. Damit ist dievollständige Stabilität wie bei jedem anderen Manfrotto Dreibeinstativ gewährleistet.

Trotz seiner variablen Einsatzmöglichkeiten bietet das neue Befree 2N1 dank seiner hochwertigen Verarbeitung dieselbe außergewöhnlich hohe Stabilität, die der gesamten Befree-Kollektion zu eigen ist. Das mit dem 494 Kugelkopf ausgerüstete Reisestativ erlaubt eine maximale Arbeitshöhe von 150 cm und besitzt eine Tragfähigkeit von 8 kg.

Das Befree 2N1 ist in zwei alternativen Ausführungen erhältlich – als “Quick Power Lock”- (QPL) sowie als M-Lock-Version. Mit einem Gewicht von 1,66 kg (QPL-Version) bzw. 1,55 kg (M-Lock-Version) empfiehlt sich das innovative Kombi-Stativ für reisende Fotografen, die eine Lösung mit maximaler Performance und Flexibilität bei einem möglichst geringen Gewicht suchen.

Befree Live QPL: Manfrottos kompaktestes Video-Stativ jetzt auch mit QPL- Schnellverschlüssen

Neuerungen vermeldet Manfrotto auch im Befree Videosegment: Mit dem Befree Live QPL präsentiert der italienische Premiumhersteller jetzt eine alternative Version seines kompaktesten Video-Sets, das sich dank des minimalistischen Designs und der geringen Größe (Packmaß: 40 cm) besonders für vielreisende Videografen und Vlogger eignet. Die neue Variante verfügt über die Manfrotto “Quick Power Lock”-Schnellverschlüsse, die einen besonders schnellen und intuitiven Auf- und Abbau ermöglichen.

Das Befree Live QPL ist mit einer Nivellier-Einheitsowie dem Befree Live Fluid-Kopf ausgerüstet, der höchst flüssige Schwenk- und Neigebewegungen erlaubt. Das Besondere des Zwei-Wege-Videoneigers: Bei einem Gewicht von gerade einmal 0,38 kg besitzt er eine Tragkraft von bis zu 4 kg. Die maximale Arbeitshöhe des Befree Live QPL beträgt 151 cm.

Befree Nerissimo: Der Formvollendete

Noch nie war Reisefotografie so stilvoll: Mit dem Befree Nerissimo stellt Manfrotto das wohl eleganteste Reisestativ für anspruchsvolle und designorientierte Hobbyfotografen vor. Ein besonderes Auge haben die Designer aus Italien dabei auf Formgebung und Finishing gelegt. Das aus ebenso robustem wie leichtem Aluminium gefertigte Befree Nerissimo verbindet hochwertige Konstruktionsprinzipien und Materialien mit einer neuen, exklusiven Mattschwarz-Lackierung.

Wie alle anderen Befree Modelle für Fotografen verfügt auch die neue Variante des Befree Reisestativs über einen Kugelkopf (Modell 494), bietet eine maximale Arbeitshöhe von 150 cm und eine Tragfähigkeit von 8 kg. Trotz dieser Leistungsmerkmale wiegt es gerade einmal 1,49 kg und misst im geschlossenen Zustand lediglich 40 cm.

Das Befree Nerissimo wird ab Anfang Oktober online und ab Januar 2019 im ausgewählten Fachhandel erhältlich sein.

Fazit: Die drei Neuzugänge stehen in bester Befree Tradition für die optimale Verbindung aus Kompaktheit, geringerem Gewicht, Stabilität und einer herausragend schnellen Handhabung. Wie alle Stative des Premiumherstellers Manfrotto, die im norditalienischen Feltre bei Venedig gefertigt werden, durchlaufen die jeweiligen Prototypen tausende Qualitäts- und Belastbarkeitstests bezüglich Aufbau, UV-Bestrahlung, Salzwasserresistenz und extremen Temperaturen, ehe sie in Serienproduktion gehen.

Keyfacts zum Befree 2N1

Innovatives Kombi-Stativ für reisende Fotografen, die maximale Performance, Flexibilität geringes Gewicht suchen

Lässt sich mit wenigen Handgriffen von einem Drei- in ein Einbeinstativ verwandeln

Innovatives Verriegelungs-System, das sowohl bei der Nutzung als Einbein- wie auch als Dreibeinstativ ein Maximum an Stabilität sicherstellt

Dank hochwertiger Verarbeitung dieselbe hohe Stabilität wie bei anderen Befree Modellen

In zwei alternativen Ausführungen erhältlich (“Quick Power Lock”- und M-Lock-Version)

Keyfacts zum Befree Live QPL

Entwickelt für Videografen, die gern mit leichten Gepäck unterwegs sind und vorzugsweise mit Quick Power Lock-Schnellverschlüssen arbeiten

Tragkraft von bis zu 4 kg

Inklusive Nivellier-Einheit und Befree Live Fluid-Kopf für extrem flüssige Schwenk- und Neigebewegungen

Keyfacts zum Befree Nerissimo

Besonders formvollendete Version des Befree Reisestativs

Finishing in edler Mattschwarz-Lackierung

Aus robustem und leichtem Aluminium gefertigt

494 Kugelkopf mit 8 kg Tragfähigkeit

Leichtes Gewicht (1,49 kg)

Maximale Arbeitshöhe 150 cm

Verfügbarkeit

Befree 2N1

218,07 Euro

Ende September

Nerissimo

237,01 Euro

Online Anfang Oktober, Fachhandel Anfang 2019

Live QPL

237,01 Euro

Ende September