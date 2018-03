Bislang ist Sony der einzige Massenhersteller, der ein spiegelloses Kleinbildsystem im Programm hat. Dass mit dieser Exklusivität bald Schluss sein dürfte, das steht für Kenji Tanaka, Sony Senior General Manager of the Digital Imaging Business Group, fest. Gegenüber dem amerikanischen Online-Magazin dpreview prognostiziert Kenji Tanaka, dass spätestens in einem Jahr Nikon und Canon spiegellose Kleinbildkameras präsentieren werden.

Nikon hat ja schon vor einiger Zeit bestätigt, dass die Ingenieure ein professionelles spiegelloses System entwickeln. Ganz aktuell kommt auch von Canon die Nachricht, Marktanteile im Segment der Systemkameras über Spiegellose erobern zu wollen.

Weder Canon noch Nikon haben indes bestätigt, dass sie spiegellose Kleinbildsysteme entwickeln – gleichwohl steht das für die Branche fest. So sieht es auch Kenji Tanaka, Sony Senior General Manager of the Digital Imaging Business Group bei Sony. Im Gespräch mit dpreview hat Sonys Topmanager jetzt seine persönliche Einschätzung ausgedrückt, dass Nikon und Canon zur nächsten CP+ (Ende Februar 2019) ihre spiegellosen Kleinbildsystem präsentieren könnten.

Oder vielleicht doch schon zur photokina 2018 im September? Zumindest was Nikon anbelangt, scheint das durchaus realistisch zu sein.