Neues Zubehör für HiLite 180 × 215 cm – Licht auf höchstem Niveau

Köln, September 2018 — Lastolite By Manfrotto, der weltweit führende Hersteller von Hintergründen und Lichtformern für Fotografen und Filmer, präsentiert neues Zubehör für sein 180 × 215 cm großes HiLite-Hintergrundsystem. Mit dem „Window Voile“ lässt sich natürliches Fensterlicht simulieren, der „Shaper“ dient zum Abdunkeln eines Teils des HiLites und mit dem „Shapers & Masks“ wird der große Diffusor auf ein schmales Striplight reduziert. Die drei neuen Accessoires bieten professionellen Porträt- und Modefotografen, die das HiLite als große Softbox nutzen, viele Optionen zur kreativen Lichtführung.

„Das von Lastolite patentierte HiLite-Hintergrundsystem bietet Fotografen die Möglichkeit, auf engstem Raum einen strahlend weißen Hintergrund zu erreichen, beispielsweise für lichtdurchflutete High-key-Aufnahmen“, sagt Christina Hambrink, Marketing-Managerin der Vitec Imaging Distribution GmbH. Alternativ kann das HiLite jedoch auch als große Lichtwand eingesetzt werden, um ein natürlich weiches Licht zu kreieren. Das neue Zubehör wurde speziell für diesen Softbox-Einsatz entwickelt.

Window Voile

Mit diesem Vorhang verwandelt sich das HiLite in ein großes Fenster, das besonders weiches „Tageslicht“ ausstrahlt. Fotografen können so selbst in einem dunkeln Studioraum die Illusion erschaffen, als ob das Model gerade aus einem Fenster oder einer Tür hinausschaut. Der strahlend weiße Vorhang lässt sich auch wie eine Gardine oder ein Schleier in den Bildaufbau integrieren. Der Window Voile wird mit einer zusammenklappbaren Aluminiumstange geliefert, die sich sehr einfach an der Oberseite des HiLites befestigen lässt.

Shaper

Der Shaper ist ein 86 cm breites, schwarzes Stoffpaneel, das wie der Window Voile an der Aluminiumstange oben am HiLite-Hintergrund befestigt wird. Er dient als Maske, um das Licht des großen Diffusors abzuschatten. Der Fotograf kann entweder eine Hälfte des HiLite abdecken oder aber zwei helle Streifen rechts und links des Shapers kreieren. Durch unterschiedliche Positio­nierung des Modells ergeben sich so unendlich viele Beleuchtungssituationen. Wenn der Fotograf mit dem Rücken zum HiLite fotografiert, ist der Shaper zudem nützlich, um den Fotografen zu „verdecken“, das heißt, die Silhouette des Fotografen im Auge des Modells zu vermeiden.

Shapers & Masks

Hierbei handelt es sich um ein Set aus drei Stoffpaneelen und drei Masken. Mit den schwarzen Paneelen (1 × 86 cm breit, 2 × 66 cm breit) kann der Fotograf die große Diffusorfläche des HiLite auf ein schmales Striplight begrenzen. Mit den Masken lassen sich die Oberseite und die beiden Seiten des HiLites abdecken, um Streulicht zu verhindern und so die volle Kontrolle über die Lichtführung zu erhalten.

Verfügbarkeit

Das neue Zubehör für das HiLite 180 × 215 cm von Lastolite By Manfrotto ist ab sofort im Fachhandel sowie unter www.lastolite.de erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen

für das HiLite 1,8 × 2,15 m Window Voile (LL LB8969) 139,40 Euro,

für das HiLite 1,8 × 2,15 m Shaper (LL LB8968) 122,17 Euro und

für das HiLite 1,8 × 2,15 m Shapers and Masks (LL LB8967) 278,03 Euro.