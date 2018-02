Nicht, dass der Februar bislang arm an Neuvorstellungen gewesen wäre. Doch glaubt man den Gerüchteköchen, waren die bislang von Panasonic, Fujifilm und Zeiss etc. präsentierten Neuheiten längst noch nicht alles, was uns in diesem Monat noch aufgetischt wird. Pentax und Sony sollen demnach schon bald neue Kameramodelle präsentieren, neue Objektive kommen von Tamron und Samyang.

Pentax bereitet offenbar die Vorstellung des neuen Spitzenmodells K-1 Mark II vor. Jedenfalls sind entsprechende Bilder im Netz aufgetaucht, die den Nachfolger der K-1 zeigen sollen. Und die Gerüchteköche von Pentaxrumors präsentieren sogar bereits detaillierte technischen Spezifikationen. Demnach bleibt es bei einem Kleinbildsensor mit rund 36 Megapixel Auflösung. Auch das AF-Modul Safox 12 würde die K-1 II unverändert von der Vorgängerin übernehmen. Neu soll hingegen ein spezieller Pixel-Shift-Modus sein, der nicht die Bildauflösung erhöht, sondern ähnlich wie bei der Sony Alpha 7R III die Farbauflösung.

Von Samyang sind Bilder gesichtet worden, die ein XP 50mm f/1.2 zeigen sollen. Aus den Gerüchteküchen dringt, dass das Objektiv für Kleinbildkameras mit 50 Megapixel und mehr gut sein soll. Zunächst soll das lichtstarke Normalobjektiv mit Anschluss für Canon kommen, das Nikon-Bajonett folgt etwas später.

Bereitet Sony eine Alpha 7 III vor? Genaues weiß man nicht, denn die Japaner halten ihre Entwicklungsabteilung besonders gut abgeschottet. Dafür verbreiten die Spökenkieker bereits ziemlich detaillierte Specs: Gehäuse und Autofokus soll die Alpha 7 III von der großen Schwester Alpha 7R III bekommen, der Kleinbildsensor wird sich allerdings mit 24 Megapixel bescheiden müssen. Als Termin für die Neuvorstellung geistert der 26. Februar durchs Netz. Sicher ist, dass an diesem Tag ein anderer Kamerahersteller seine Neuigkeiten vorstellen wird – das hat photoscala aus zuverlässiger Quelle erfahren.

Dass Tamron am 22. Februar (also übermorgen) ein neues Objektiv präsentieren wird, hat das Unternehmen selbst in einem Facebook-Post bestätigt. Aber welches? Das japanische Magazin Nokishita will herausgefunden haben: ein 70-210mm f/4 Di VC USD. Und damit nicht genug: Tamron kündigt unter dem Teaser „Coming soon“ weitere Neuheiten an. Spekuliert wird, dass es es um eine neue Objektiv-Familie für Sony FE-Mount handeln könnte.

Bei Olympus steht die Veröffentlichung der Firmware 2.0 für die OM-D E-M1 Mark II offenbar kurz bevor. Zumindest wollen einige Besitzer der Kamera bereits einen Weg gefunden haben, das umfangreiche Firmware-Update zu installieren. Es soll eine Reihe weiterer Funktionen bringen, etwa den Art-Filter „Bleach Bypass“ sowie die Unterstützung weiterer Objektive für Fokus-Stacking und den „Pro Capture“-Modus.