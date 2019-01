Entdecken Sie die Welt mit den neuen Coolpix-Superzoom-Kameras A1000 und B600 von Nikon

17-01-2019. Nikon gibt heute die Einführung von zwei neuen COOLPIX-Modellen mit NIKKOR-Superzoomobjektiven und zahlreichen leistungsstarken Funktionen bekannt. Von offenen, weiten Landschaften bis hin zu den Häuserschluchten der Großstadt, diese leichten Superzoom-Kompaktkameras versprechen scharfe Aufnahmen von Weitwinkel bis Super-Tele – selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

Die COOLPIX A1000 verfügt über einen optischen 35-fach-Zoom sowie einen neuen integrierten elektronischen Sucher und nimmt auch Bilder im RAW-Format auf. Mit dieser kompakten Kamera kann problemlos von der Übersicht ins Detail gezoomt werden. Damit ist sie die perfekte Reisebegleitung. Mit ihr lassen sich außerdem 4K-Videoclips aufzeichnen und mit dem neigbaren Touchscreen gelingen Aufnahmen aus faszinierenden Blickwinkeln.

Die Bridge-Kamera COOLPIX B600 zeichnet sich durch einen optischen 60-fach-Zoom, einen großen Monitor und einen ergonomischen Griff aus. Sie ist die ideale Allround-Kamera, ob für den Familienausflug in die Natur oder das Entdecken neuer Motive bei einem Städtetrip. Sie zeichnet Full-HD-Videos mit Stereoton auf und mit den zahlreichen Kreativmodi ist es besonders einfach, Fotos und Videos eine künstlerische Note zu verleihen.

Ines Bernardes, Produktmanagerin bei Nikon Europe, ist von diesen Kameras überzeugt: »Beide Kameras eignen sich bestens für Anwender, die ihre kreative Seite entdecken möchten. Mit dem unglaublichen Zoombereich von Weitwinkel bis Super-Tele lassen sich fast alle erdenklichen Motive festhalten. Nikons lichtempfindlicher 16-Megapixel-CMOS-Bildsensor mit rückwärtiger Belichtung und der wirksame optische Bildstabilisator versprechen herausragende Ergebnisse auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Mit der SnapBridge App können Aufnahmen einfach über ein Smartgerät geteilt und die Kameras sogar ferngesteuert werden.«¹

Wichtigste Ausstattungsmerkmale der Coolpix A1000

NIKKOR-Objektiv mit optischem 35-fach-Zoom. Brennweite entspricht 24–840 mm.² Ca. 1.680 mm mit Dynamic Fine Zoom.³

4K-Filme. Beeindruckende 4K/UHD-Videosequenzen mit 30 Bildern/s oder in Full HD mit bis zu 60 Bildern/s.

Großer elektronischer Sucher. Kontrastreicher elektronischer Sucher (EVF) mit ca. 1.166.000 Bildpunkten.

Neigbarer Touchscreen. Der helle 7,6 cm (3-Zoll) LCD-Monitor mit 1.036.000 Bildpunkten kann in fast jede Richtung geneigt werden.

Komfortabler Zoomschalter. Der seitliche Zoomschalter und die Snap-Back-Zoomtaste (schnelle Zoomrückstellung) ermöglichen eine schnelle und problemlose Einstellung des Zooms.

RAW-Format. Anwender können Bilddateien unkomprimiert speichern und in Bearbeitungsprogramme exportieren.

Wichtigste Ausstattungsmerkmale der Coolpix B600

NIKKOR-Objektiv mit optischem 60-fach-Zoom. Brennweite entspricht 24–1.440 mm.² Ca. 2.880 mm mit Dynamic Fine Zoom.³

Full-HD-Filme. Mit der Filmtaste problemlos Full-HD-Videos (1080p/30p) mit Stereoton aufnehmen.

Großer Monitor. 7,6cm (3-Zoll) Monitor mit 921.000 Bildpunkten und einstellbarer Helligkeit und Antireflexbeschichtung.

Schneller Autofokus. Dank der AF-Zielsuche wird der Fokus auch bei schwachem Licht schnell auf das Motiv eingestellt.

Kunstwerke im Handumdrehen. Kreativmodi für Videos und Fotos. Makromodus für großartige Aufnahmen kleiner Wunder.

Verfügbarkeit und Preis

Die COOLPIX A600 ist in den Farben Schwarz und Rot voraussichtlich Mitte Februar 2019 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 359,00 EUR im Handel erhältlich.

¹ Die SnapBridge App von Nikon muss auf einem kompatiblen Smartgerät installiert werden, bevor SnapBridge mit diesen Kameras verwendet werden kann.

² entsprechend Kleinbildformat.

³ Die Vergrößerung des Dynamic Fine Zoom errechnet sich anhand der maximalen Telestellung des optischen Zooms.