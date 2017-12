Adobe hat gestern Updates für Lightroom CC, Lightroom CC Classic und Adobe Camera Raw veröffentlicht. Alle Varianten des RAW-Konverters erhalten eine neue Belichtungsautomatik, die auf künstlicher Intelligenz basiert und deutlich besser Ergebnisse verspricht. Lightroom CC erhält außerdem neue Funktionen. Das nächste und letzte Update für Lightroom 6 kommt am 19. Dezember.

Mit dem jüngste Update erhalten Lightroom CC, Lightroom CC Classic und Adobe Camera Raw künstliche Intelligenz, die auf neuronale Netze basiert. Adobe Sensai nennt sich die Technologie, die bei Lightroom CC bereits die automatische Verschlagwortung übernimmt. Jetzt soll sich Sensai auch um die optimale Belichtungskorrektur kümmern.

Dazu greift die künstliche Intelligenz auf hunderttausende Aufnahmen von Profi-Fotografen zu, mit denen sie das aktuell zu optimierende Bild vergleicht. In einem ersten Test brachte die automatische Belichtungskorrektur nach dem Update auf jeden Fall deutlich andere Ergebnisse als bisher.

So gut ist die neue Automatik

Bislang war die Belichtungsautomatik von Lightroom bestrebt, das Histogramm bestmöglich zu weiten. In der Regel führte das zu (viel zu) hellen Ergebnissen. Die künstliche Intelligenz von Lightroom Classic 7.1 (so die Version nach dem Update) ist da deutlich zurückhaltender. Und sie ändert nicht nur die Einstellungen in der Gruppe Tonwert, sondern greift auch in den Präsenzbereich ein, erhöht zum Beispiel die Sättigung.