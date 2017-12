Weihnachten steht vor der Tür, da hat Macphun seine Programme Luminar 2018 und Aurora HDR 2018 zu zwei besondere Feiertagspakete geschnürt. Und für die Leser von photoscala gibt es jetzt noch einen extra Festtagsrabatt obendrauf.

Die Rabattschlacht am Black Friday ist vorbei, das Weihnachtsgeschäft jedoch noch lange nicht. Um das weiter anzukurbeln, bietet Macphun seinen Foto-Editor Luminar 2018 sowie die soeben von Apple ausgezeichnete HDR-Software Aurora HDR 2018 jeweils als spezielles „Holiday Offer“ mit deutlichem Preisnachlass an. Und photoscala-Leser erhalten den Gutscheincode PHOTOSCALA, mit dem sie bei der Bestellung nochmals 10 Euro sparen. Aber nicht ewig warten: Beide Angeboten laufen pünktlich zum Jahresende an Silvester 2017 aus.

Weihnachtsangebot Luminar 2018

Luminar hat sich im Kurztest von photoscala als ein einfach zu bedienender Foto-Editor entpuppt. Vor allem das Ebenenkonzept und die Arbeit mit Vorlagen (Presets) haben uns gut gefallen.

Jetzt hat Macphun ein spezielles Weihnachtsangebot zusammengeschnürt. Bei dem liegen noch 20 Presets mit festlichen Texturen mit im Download-Paket. Zusätzlich gibt es 500 Himmelsbilder für alle, die den Himmel in der einen oder anderen Aufnahme austauschen möchten. Wie’s gemacht wird, zeigt ein Video, das ebenfalls mit im Festtagspaket von Luminar 2018 enthalten ist.

Feiertagspakete Aurora HDR 2018

Aurora HDR 2018 ist erst dieser Tage von Apple zur besten Mac-App des Jahres 2017 gekürt worden. Seit Sommer gibt es das HDR-Programm aber auch für Windows. Jetzt zur Weihnachtszeit erweitert Macphun Aurora HDR 2018 um zwei Preset-Pakete mit insgesamt 40 Voreinstellungen zu den Themen „Winterstimmung“ und „Wonderland“ hinzu.

Jetzt sparen

Noch bis zum 31. Dezember gibt es außerdem Feiertagsrabatte auf die beiden Programme: Luminar 2018 kostet zum Aktionspreis nur 69 Euro, Aurora HDR 2018 gibt’s für 79 Euro. Und wer im Warenkorb den Rabattcode PHOTOSCALA eingibt, erhält nochmals 10 Euro Nachlass auf beide Programme. Luminar 2018 und Aurora HDR 2018 gibt es jeweils für Mac und Windows.

Übrigens: Der 10-Euro-Gutschein gilt auch, wenn Sie jetzt die beiden Programme kostenpflichtig von einer frühere Version upgraden.