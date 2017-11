In Lightroom CC Classic (nach alter Zählweise: Lightroom 7) hat Adobe mit Farbbereichsmaske und Luminanzmaske zwei clevere Funktionen für Korrekturpinsel & Co. eingeführt. Sie beschränken lokalen Korrekturen auf ausgewählte Farb- bzw. Helligkeitsbereiche. Wie in diesem Beispiel: Hier ist bei der Aufnahme der Kontrast im Gesicht zu hart geraten. Das lässt sich mit dem Radialfilter schnell ausgebügeln, dessen Wirkung ich per Farbbereichsmaske auf die Hauttöne beschränkt habe.