Jinbei EF-150D LED-Dauerlicht überzeugt mit dualer Stromversorgung

Äußerlich sieht das kompakte Jinbei EF-150D LED-Dauerlicht wie ein Studioblitzgerät aus, in seinem Inneren steckt jedoch modernste LED- Technik. Mit seiner dualen Stromversorgung ist es sowohl im Studio als auch on location einsatzbereit.

Ratingen, November 2017 – Für lange Foto-Shootings oder Video-Sessions kommt der Strom für das Jinbei EF-150D LED-Dauerlicht aus der Steckdose. Bei Aufnahmen außerhalb des Studios sorgt der mitgelieferte leistungsstarke Lithium-Akku für Mobilität, Unabhängigkeit und jederzeitige Einsatzbereitschaft.

Mit diesem Lithium-Polymer-Akku hat Jinbei nicht nur eine mobile Stromquelle für die EF-150D, sondern auch für die beiden Jinbei Akku-Studioblitzgeräte HD-601 HSS und HD-610 HSS im Programm. Der Akku-Typ passt an alle drei Geräte und macht die Ausrüstung übersichtlicher. Gleichzeitig vereinfacht er den Umgang mit dem Equipment und gibt Fotografen und Filmern jederzeit mobiles Licht an die Hand.

Entspanntes Arbeiten garantiert

Mit dem Jinbei EF-150D LED-Dauerlicht steht entspanntes Arbeiten bei Kinder-, Porträt-, Mode- oder Tieraufnahmen – ohne störenden Blitz – im Vordergrund. Die ständige Kontrolle über die geplante Ausleuchtung ist ein weiterer positiver Aspekt der Dauerlichttechnik, die bei vielen fotografischen Aufgabenstellungen, beispielsweise in der Produkt- und Food-Fotografie zum Tragen kommt. Videografen schätzen darüber hinaus die flimmerfreie Charakteristik des LED-Lichts.

Starke Lichtleistung

Die Lichtleistung der 150 Watt starken LED ist mit der Leistung einer herkömmlichen 1500 Watt Halogenleuchte vergleichbar. Mit einer Farbtemperatur von 5500 Kelvin produziert sie konstant tageslichtähnliches Licht (Sun Light) und ist ein Garant für jederzeit reproduzierbare Aufnahmen.

Zusätzlich überzeugt das LED-Dauerlicht mit seiner geringeren Wärmeentwicklung und seinem verringerten Stromverbrauch (bis zu 90 Prozent weniger als eine äquivalente Halogenleuchte). Dazu kommt eine lange, umweltfreundliche Lebensdauer von bis zu 100.000 Betriebsstunden.

Hohe Farbgenauigkeit

Für Fotografen und Filmer ist die Farbgenauigkeit einer Lichtquelle von großer Bedeutung. Für Fotografen gilt als Maß für die Qualität der wiedergegebenen Farben der Farbwiedergabeindex (Color Rendering Index CRi) und für Videografen der Television Lighting Consistency Index (TLCI). Für beide liegt der ideale Wert bei „100“. Das Jinbei LED-Dauerlicht bietet mit einem CRi über 95 und einem TLCI von 98,3 optimale Voraussetzungen für eine natürliche und wirklichkeitsgetreue Farbwiedergabe.

Komfort-Features für leichte Bedienung

Die gewünschte Lichtleistung lässt sich mit einem Drehregler auf der Rückseite des Geräts in Fünf-Prozent- oder in Zehn-Watt-Schritten einstellen. Ein übersichtliches LC-Display gibt Aufschluss über alle Einstellungen. Bequemer geht die Bedienung mit den optional erhältlichen Funkfernsteuerungen Jinbei TR-A6 C/N und TRS-V. Beide Fernbedienungen ersparen viele Wege bei großen Aufbauten im Studio oder bei on location Shootings.

Bowens S-type

Bajonett für viele Lichtformer Für den Anschluss von Reflektor, Beauty Dish oder Softbox ist das EF-150D mit dem bekannten Bowens S-type Bajonett ausgerüstet. Es bietet vielfältige Möglichkeiten für eine kreative und professionelle Lichtsetzung mit verschiedensten Lichtformer-Typen. Das Jinbei EF-150D LED-Dauerlicht ist im Online-Shop von Foto-Morgen zu einem Preis von 499,90 Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten erhältlich.